«Улетела в Дубай и не вернулась»: В убийстве финалистки «Мисс Россия» обвинили ее мужа

Ксения была моделью, в 2010 году выиграла титул «Мисс Кузбасс» и участвовала в финале конкурса «Мисс Россия» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Об исчезновении 30-летней Ксении Поповой заявил муж. В полицию он пришел 11 января. И заявил: супруга еще в августе прошлого года улетела отдыхать в Дубай, одно время регулярно выкладывала фотки с отдыха (показал полицейским инстаграм Ксении), но на все звонки и сообщения - ни ответа, ни привета. На вопрос, чего же вы четыре месяца ждали, 36-летний Александр Попов развел руками: был уверен, что она жива-здорова, «просто обиделась». А теперь, мол, волнуюсь…

Ксения Попова - женщина, конечно, эффектная. С бывшим супругом они в начале 2010-х перебрались в Москву из Новокузнецка. Ксения (до замужества носившая фамилию Сапожкова) была моделью, в 2010 году выиграла титул «Мисс Кузбасс» и участвовала в финале конкурса «Мисс Россия». Александр - перспективный управленец, который в итоге устроился руководителем одного из отделов столичного метро. Дочка у них подрастает - осенью уж в школу пойдет.

И тут вдруг женщина пропала. Якобы еще осенью прошлого года она иногда писала что-то супругу в Инстаграм, а потом окончательно исчезла.

- Сотрудники Следственного комитета начали проверку и выяснили, что на самом деле в августе прошлого года Ксения Попова не пересекала границу России, то есть не только не вылетала ни через один аэропорт в Дубай, но и даже билетов не покупала, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. - И это было очень подозрительно.

Вскоре пришли данные по биллингу телефона пропавшей женщины. Оказалось, что и телефон все это время работал плюс-минус в пределах дома в Новой Москве, где живут Поповы. А когда следователи собрались ехать с обыском в квартиру Поповых, Александр внезапно заявил, что жилье в Новой Москве он недавно… продал.

Не секрет, что в подобных делах в числе первых подозреваемых оказываются супруги. Когда следователи начали общаться с Александром Поповым более детально, в его рассказе начали появляться нестыковки. А вскоре мужчина сознался: на самом деле Ксения уже почти пять месяцев мертва.

- В тот день они с женой сильно поссорились, как объясняет Попов. Якобы приревновал ее. Он нанес Ксении несколько ударов по голове. Поняв, что супруга умерла, он решил избавиться от ее тела. Дочка в момент ссоры родителей была в соседней комнате. Ребенка Попов на несколько дней отвез к знакомым. Вернувшись домой, расчленил тело супруги, расфасовал в черные мешки от мусора и вывез за город. Привязав к мешкам камни, он выбросил останки бывшей «Мисс Кузбасс» в реку Десна.

По словам источника в следствии, все это время Александр Попов с телефона мертвой жены продолжал вести ее соцсети, чтобы убедить родных и близких, что на самом деле она жива. Выкладывал ранее не публиковавшиеся фотографии из старых поездок, будто Ксения загорает на солнышке и радуется жизни.

Попов во всем сознался. А вот останки ее супруги до сих пор не нашли. В настоящий момент поиски осложняются тем, что река сильно промерзла.

Напомним, в минувшие выходные в подмосковном Волоколамске задержали мужчину, который во время ссоры убил супругу (пара находилась в стадии развода). Несколько суток он водил полицию и родню за нос, будто его жену кто-то похитил. Даже сам себе выслал с ее телефона сообщение с требованием выкупа в 2 миллиона рублей.