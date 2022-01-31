Анастасия Волочкова разругалась с женихом: «Кроме самопиара ему ничего не нужно»

В своём блоге артистка пожаловалась на предательство любимого мужчины

Ещё неделю назад 46-летняя балерина Анастасия Волочкова рассказывала kp.ru, что собралась замуж за банщика Сергея.

И вот снова разрыв. В своём блоге артистка пожаловалась на предательство любимого мужчины.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

-Лицемерие и предательство-это очень некрасивые качества человека…Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…-написала королева шпагатов.

В комментариях Настю поддержала певица Слава.

-Что и следовало ожидать. Когда, кроме самопиара, мужчине ничего не нужно-это низко. Я это не раз проходила,-посетовала балерина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним: с банщиком Сергеем 46-летняя Анастасия Волочкова познакомилась на шоу «Давай поженимся». И сразу после программы у них закрутится бурный роман. Анастасия пригласила Сергея на Мальдивы и как говорят, взяла на себя все расходы по этой поездке.