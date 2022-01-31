Педиатр рассказала, что нужно знать о детях, чтобы жить спокойно

Елена сама по себе человек добрый, отзывчивый, юморной, энергичный, умеющий подбодрить. И собеседник интересный Фото: Личный Архив

Книгу выпустил ИД «Комсомольская правда», называется она «Ты точно хорошая мама! Всё, что надо знать о детях, чтобы жить спокойно». Лучше и не сформулируешь заветную мечту любой семьи, где есть малыш. Первенцы часто устраивают мамам сложный экзамен со множеством вопросов и задачек: как не сойти с ума, налаживая грудное вскармливание, как приучить кроху к горшку, можно ли сделать так, чтобы ночью все спали и высыпались - и малыши, и родители, как обезопасить гиперактивного карапуза дома и на улице, куда засунуть страхи вокруг прививок и назначения лекарств. Как, наконец, маме победить тревоги и сомнения, не испытывать чувства вины из-за нотаций и упреков, не бояться, не тревожиться, не оправдываться, а радоваться и наслаждаться? Все эти задачки Елена Лукашева и сама решала, когда пять лет назад родила двоих сыновей. Теперь помогает другим мамочкам на консультациях в частной клинике, где работает педиатром, а также просвещает читателей блога @doclenaa, который ведет с первых дней материнства. При этом Елена сама по себе человек добрый, отзывчивый, юморной, энергичный, умеющий подбодрить. И собеседник интересный. Вот и наше интервью о книге незаметно превратилось в познавательную консультацию.

ДЛЯ КОГО КНИГА

- Елена, для кого ваша книга? Для мам деток первого года жизни или для более широкой аудитории?

- В целом эта книга для мам с малышами от 0 до 3 - 4 лет, но многие моменты могут быть полезны и мамам более старших детей. А также, мне кажется, прочитать ее будет нелишне уже на этапе беременности, чтобы подготовиться к появлению малыша. Плюс в книге обсуждаются переживания мам, которые перенесли кесарево или вынуждены были перейти на смесь вместо грудного молока, что, конечно же, не делает их менее крутыми по сравнению с теми, у кого все получилось «естественно». А еще книга будет полезна папам и другим членам семьи, кто заинтересован в воспитании малышей, помощи мамам и создании здоровой семейной атмосферы, так как эта книга подробно раскрывает спорные моменты и помогает определиться с тактикой в тех или иных вопросах.

- Книг для мамочек сейчас немало, однако ваша сразу подкупает тем, что написана практикующим педиатром и мамой. Для меня вы эксперт в квадрате. А еще понравилось, что в книге собраны не инструкции, а советы, сдобренные шутками и мемами, отчего сразу кажется, что тебя консультирует лучшая подруга за бокалом вина. Интересно, как бы вы сами объяснили, в чем фишка вашей книги?

- Она написана с любовью к мамам и для того, чтобы им стало легче не только в каких-то технических вопросах, но и в принятии того, что быть мамой иногда бывает так не просто. Что бывает сложно переживать те моменты, когда ты не спишь, моешься частями, твое личное пространство больше не только твое, что каждый «мимопроходил» так и норовит научить «как надо». И что мы (мамы) имеем право испытывать все те чувства, которые испытываем.

- Хорошо сказано! Мамы точно поймут. У вас как опытного педиатра наверняка уже есть некий рейтинг «мамских» ошибок и заблуждений?

- В нашей стране исторически сложилось, что мамы хронически за все испытывают чувство вины и стыда: не получилось грудное вскармливание - стыд, кесарево - вина, не ходит на горшок в год - плохо стараетесь, чувствительный ребенок - приучили к рукам... И это касается всего: от речи до детских болезней. Так вот, книга раскрывает нюансы этих вопросов, помогает понять и принять, что ты точно хорошая мама.

Вышла новая книга с лайфхаками для родителей опытного и продвинутого детского доктора и блогера Елены Лукашевой

КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ ОРВИ

- В книге собраны десятки четких лайфхаков - какие вы бы назвали самыми актуальными?

- Да, их действительно много, это лайфхаки на разные жизненные ситуации с ребенком, и каждый может быть очень важным в какой-то определенный момент.

- Лично меня привлекли прежде всего советы по лечению ОРВИ, потому что дочке часто назначали препараты для иммунитета, сиропы от кашля, противовирусные - все то, что вы называете лишним. Эти препараты бесполезны для ребенка или даже вредны? Как маме, не имеющей медицинского образования, не попасться на эту удочку, не утратить бдительности?

- Я рада, что это нашло у вас отклик! Действительно, в нашей стране культ потребления препаратов с недоказанной эффективностью. ОРВИ - это самопроходящие состояния, против которых до сих пор не существует специфического лечения. Не существует препаратов с доказанной эффективностью от ОРВИшек, которые рекомендовали бы ВОЗ, Союз педиатров России, Американская академия педиатрии или другая авторитетная организация. В развитых странах не применяются от насморка и кашля какие-либо специальные «противовирусные», «иммуномодуляторы», «иммуностимуляторы» и многое другое. Часто это препараты-пустышки, которые действуют на уровне эффекта плацебо, а иногда даже вредны, так как мы до конца не знаем всех их побочных эффектов. Родителям важно повышать свою медицинскую грамотность и по возможности найти педиатра, который придерживается принципов доказательной медицины.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ПРОСТУД

- Как защитить ребенка от болезней в самый сопливый осенне-зимний период? Поделитесь, пожалуйста, советами и личным опытом.

- Полноценное питание (куда по возможности включены все группы продуктов), профилактический прием витамина D, частые прогулки на свежем воздухе, полноценный сон, закаливание в рамках разумного, профилактические осмотры и вакцинация - это основы детского здоровья. А также любовь и психологически здоровая атмосфера в семье. Однако надо понимать, что рано или поздно ребенок будет контактировать с другими детьми и новыми вирусными инфекциями и… болеть. Увы, это тоже часть процесса, с которой сталкиваются, думаю, все родители. Самое главное - относиться к этому рационально и не пичкать ребенка лишними препаратами. Но при этом уметь облегчать состояние безопасными методами.

ПРИВИВКИ: ДЕЛАТЬ ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ

- Делаете ли вы сыновьям прививки плановые, от гриппа?

- Мои дети привиты даже сверх нацкалендаря, и все плановые вакцины они получают. От гриппа тоже прививаются каждый год. Вообще в этом нет никакого секрета - я показываю это в своем блоге.

- Часто ли приходится переубеждать на приемах мамочек - противниц вакцинации? Какие аргументы действуют?

- У нас в стране сумасшедшая антипрививочная пропаганда и низкий уровень знаний о вакцинации даже нередко у врачей, поэтому я считаю важным показывать, в том числе и своим примером, что вакцинация - это наш друг и что это безопаснее, чем не делать прививки. Переубеждать антипрививочников, как правило, энергозатратно и бесполезно. Другое дело, если человек заинтересован разобраться и сам приходит с таким запросом. В этом случае мы обсуждаем все страхи и тревоги: состав вакцин, вероятность осложнений, уровень безопасности. Я могу подсказать, где получить дополнительную информацию или посмотреть исследования, и, как правило, после этого многие принимают решение делать прививки.

- По поводу прививки от гриппа не раз слышала от других мам такой контраргумент: мол, вакцина защищает от определенного штамма, и прививка не защитит, если подхватишь «не тот» вирус. Есть тут доля правды?

- В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации по составу вакцины для целенаправленной борьбы с вирусами, наиболее вероятная циркуляция которых ожидается в очередном предстоящем сезоне. То есть каждый сезон вакцины могут отличаться от тех, что были в прошлом году. К тому же в прививке несколько штаммов вируса, которые мы можем ожидать. Это неживая прививка, и заболеть от нее невозможно, несмотря на народные слухи.

МАМАМ-ПЕДИАТРАМ ТОЖЕ СЛОЖНО

- Можно ли назвать ваш опыт материнства безоблачным? Все-таки вы мама, обладающая медицинскими знаниями. Или даже у мам-педиатров бывают ситуации, когда не знаешь, что делать, и хочется сесть и плакать?

- О, мой опыт точно безоблачным не назовешь - у меня была тяжелая беременность. Да и первые годы с двойней - это действительно непросто. Особенно в первые месяцы, когда пытаешься справиться с депривацией сна, все время чувствуешь усталость, а иногда и отчаяние. В общем, моменты, которые я разбирала в книге, мне близки и понятны. Здорово, когда материнство дается легко, но со мной было совсем не так, хотя я, безусловно, рада, что мои дети со мной. В итоге, конечно, любовь к ним стоит всех трудностей.

- У вас двойняшки, мальчишки, непоседы! Как вы все успеваете? Как удается столь успешно совмещать работу, дом, хобби? Водите ли ребят в садик? Есть ли помощники?

- Когда меня спрашивают: «Как я все успеваю?» - мой обычный ответ: «Я ничего не успеваю». И это правда! У меня удобный график на работе: 2 - 3 дежурства в неделю, и в эти дни меня дети не видят, так как смены по 12 часов. Малыши ходят в садик, мне с ними помогают муж и родители, без них я бы не справилась!

- Как наполняете себя энергией?

- Самое распространенное заблуждение, на мой взгляд, - считать лучшим отдыхом смену деятельности. Смена деятельности без отдыха ведет к выгоранию. И это моя проблема, с которой я борюсь с переменным успехом. Важно отдыхать. Хотя бы раз в несколько дней выделять на себя пару часов. Просто побыть в тишине и одиночестве, посмотреть сериал, встретиться с друзьями или всего лишь поспать - все это бесценно для физического и ментального здоровья.

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