Мишустин: В ближайшие 4 года на модернизацию ЖКХ будет выделено 150 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

ПРО ЖКХ

В текущем году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 20 млрд рублей. А всего в течение 4-х лет – до 150 млрд. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин 31 января на совещании с вице-премьерами. Встреча проходила в режиме видео-конференции.

Все средства будут предоставлены на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых, добавил премьер, отметив, что с помощью этих денег удастся компенсировать до 80% затрат на ЖКХ.

- Такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными, - подробно объяснил Мишустин. - Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков. Все это важная составляющая работы по созданию комфортных условий жизни для наших граждан.

Глава правительства особо отметил необходимость оперативно решать проблему. Фонду содействия реформированию ЖКХ предписано обеспечить своевременный отбор региональных проектов на получение финансирования, а правительственной комиссии по региональному развитию - оперативно рассматривать заявки и доводить средства до регионов.

ПРО АВИАЦИЮ

На совещании рассматривался и вопрос поддержки отечественного авиапрома. Главный государственный приоритет в этом направлении - развитие производств, способных выпускать всю линейку современных конкурентоспособных самолетов.

- Только с их помощью мы сможем связать территории нашей большой страны, именно такую задачу перед нами ставит Президент, - подчеркнул Мишустин. - На эти цели Правительство выделило порядка 1,8 млрд рублей в рамках государственных программ. Из них 1 млрд рублей предназначен для создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Это поможет развитию инженерного центра и ускорит подготовку к сертификации нового воздушного судна и организации системы его послепродажного обслуживания. И более 600 млн рублей поступит на доработку регионального лайнера Ил-114, еще около 180 млн – на разработку двигателя ТВ7-117 для него.

Премьер обратил внимание на важность того, чтобы новые самолеты, на которые тратятся миллиарды государственных средств, были востребованы.

- Очень важно обеспечить эффективное расходование государственных инвестиций, сказал Мишустин. - И конечно, лучшей оценкой такой работы станут подписанные с авиаперевозчиками контракты на поставку российских самолётов.

ПРО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФЛОТ

Еще одна тема совещания - обновление научно-исследовательского флота.

- В позапрошлом году мы направили порядка 28 млрд рублей на создание двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания, их строительство планируется завершить в течение трех лет, - напомнил премьер и перешел к дню сегодняшнему. - В этом году выделим из бюджета 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. С его помощью ученые смогут проводить широкий спектр исследований в Мировом океане – от подводных до метеорологических. В том числе это позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства.

Всего на реализацию проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 млрд рублей — соответствующее распоряжение уже подписано.

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