Мишустин сообщил, что вскоре на "Госуслугах" будут доступны сертификаты о противопоказаниях к вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время на портале «Госуслуги» будут доступны сертификаты о противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 27 января, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство расширяет возможности портала государственных услуг… На портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации, через госуслуги граждане смогут получить подтверждающий сертификат», - заявил премьер-министр на заседании кабмина, отметив, что соответствующее постановление уже подписано.

Как уточнил глава правительства, сертификат будет отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». На сегодняшний день на портале представлены данные о сделанных прививках от коронавирусной инфекции, а также о перенесенном заболевании.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что данные о пациентах, получивших положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию, имеются в базе Роспотребнадзора, отметив, что это примерно 300 тысячи человек, которые смогут получить сертификат переболевшего на год.