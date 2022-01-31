Правительство России направит до 150 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в ближайшие четыре года

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России утвердила программу, в рамках которой на обновление коммунальной инфраструктуры выделят до 150 млрд рублей в ближайшие четыре года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 31 января 2022 года, в ходе совещания с заместителями.

"В текущем году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет - до 150 млрд", - констатировал председатель кабинета министров.

Мишустин уточнил, что средства на модернизацию ЖКХ будут направлены в из средств Фонда национального благосостояния.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское правительство направит 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19. Михаил Мишустин отметил, что 15 млрд предназначены на централизованную закупку лекарств для региональных больниц и поликлиник, а также для федеральных медицинских организаций. Еще пять миллиардов – дополнительные средства на лекарства для пациентов, которые лечатся амбулаторно.