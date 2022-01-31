Народная артистка России Татьяна Васильева объяснила, зачем побрила голову в 74 года: «Прошло желание нравиться»

Народная артистка России Татьяна Васильева во время интервью ютуб-блогу "А поговорить?".

Звезда театра Сатиры (а теперь — театре «Миллениум») и фильмов «Самая обаятельная и привлекательная», «Бабник» и других Татьяна Васильева в последнее время довольно часто, откровенно и открыто рассказывает о личной жизни, изменах и ролях, полученных через постель. Стесняться актрисе нечего. И в интервью ютуб-блогу «А поговорить?» Васильева тоже продолжила тему скомканного женского счастья, прокомментировав и радикальную смену прически.

ПРО ЛЫСУЮ ГОЛОВУ

«У меня есть прекрасная машинка для стрижки. Такая круглая. Можно без зеркала водить — сама все сделает. Мне нравится. Но до блестящей лысины пока не дошло. Впрочем, скоро, думаю, волосы сами так сделают. Без машинки. Зачем? Мне стало все равно, перестала чувствовать себя женщиной. Прошло желание нравиться. Ушли мысли, как ко мне относятся, что думают. Стало все равно. И это главная победа над собой. Но я не феминистка, Боже упаси»

ПРО ПЛАТУ В РЕСТОРАНАХ

«Мне очень хочется, чтобы в ресторане платил мужчина. Я делаю это движение — достаю кошелек — и могу его остановить, если мне скажут «Ты что, с ума сошла? Убери!». Но этого никто не говорит. В итоге плачу за обоих. Но больше с таким мужчиной не вижусь. Бывало такое. А что мне делать? Сидеть ждать, пока он заплатит сам?»

ПРО ИНФАНТИЛИЗМ МУЖЧИН

«Им нужно, чтобы рядом была мамочка. Желательно, чтобы решала все проблемы. Такие женщины сильно устраивают мужчин. Жена-администратор. Что нужно, когда нужно, что сделать, чтоб было доволен. Такие браки держатся длительное время. Они [женщины] на службе. Я не верю в равноправие. Откуда оно возьмется? Кто-то обязательно возьмет верх: положением, зарплатой и так далее. В семье хозяин тот, кто приносит деньги»

ПРО МУЖА

Татьяна Васильева на съемках сериала "Ольга".

«Я не соглашусь на свободные отношения. А зачем тогда брак? Какой смысл? Я не жалею об изменах. Детям это не очень хорошо, когда отца нет рядом. Но лучше так. Не надо тянуть с этим. А сейчас вообще не представляю жизни с мужем. Не дай Боже. Лишняя забота, обуза и так далее. Мне есть, о ком заботиться. Мои мужья не были опорой. Нечто неустойчивое, колышущееся, думающее о своем. В трудные моменты я всегда была одна: когда болела, например. Так как я любила, меня не любили. Нужно быть очень терпеливой, чтобы сохранить брак. Ради чего — не знаю»

ПРО ЗАРАБОТКИ

«Когда я начала зарабатывать, тут же начала отправлять деньги родителям. Работала, мыла метро, разносила почту (24 рубля в месяц) и в театре получала 47 рублей в месяц, играя главные роли. После спектакля мыло метро на станции «Спортивная». С ведрами и тряпками. Потом в театре узнали и добавили нам денег, чтобы мы не позорились. Уже потом, когда ушла из театра, начала работать в антрепризе — уезжали на месяц со спектаклями — и некуда было девать деньги. Стали отправлять их по почте в банк. Переводы делать. Из каждого города отправляли. Не помню, сколько миллионов тогда было. Поэтому купила всем квартиры. О таком старалась никому не говорить. Стыдно столько зарабатывать. Я не украла, но и другие не крадут — и столько не зарабатывают»