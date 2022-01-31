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Звезды31 января 2022 15:15

«Строит из себя жертву»: Бывший бойфренд резко высказался о Волочковой

Как оказалось, Сергей сам ушёл артистки
Игорь ПОЛЯКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В своём Инстаграме Анастасия Волочкова посетовала, что ее предал любимый мужчина.

В своём Инстаграме Анастасия Волочкова посетовала, что ее предал любимый мужчина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своём Инстаграме Анастасия Волочкова посетовала, что ее предал любимый мужчина.

Напомним: с банщиком Сергеем 46-летняя Волочкова встретилась на шоу «Давай поженимся». Их общение продолжилось после программы и довольно быстро переросло в роман.

И вот, уже после «медового отпуска» Волочкова объявляет о предательстве Сергея. Мол, ему нужен был только пиар.

- Да, мы расстались, но она совершила такие поступки, за которые я не прощаю. И вместо того, чтобы извиниться или промолчать, она строит из себя жертву, - объяснил в своём Инстаграме банщик Сергей, бывший жених Волочковой.

Напомним: в день своего рождения балерина призналась, что хочет выйти замуж за Сергея. Однако, похоже, этим планам уже не суждено сбыться.

В день своего рождения балерина призналась, что хочет выйти замуж за Сергея. Однако, похоже, этим планам уже не суждено сбыться.

В день своего рождения балерина призналась, что хочет выйти замуж за Сергея. Однако, похоже, этим планам уже не суждено сбыться.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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