«Строит из себя жертву»: Бывший бойфренд резко высказался о Волочковой

В своём Инстаграме Анастасия Волочкова посетовала, что ее предал любимый мужчина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своём Инстаграме Анастасия Волочкова посетовала, что ее предал любимый мужчина.

Напомним: с банщиком Сергеем 46-летняя Волочкова встретилась на шоу «Давай поженимся». Их общение продолжилось после программы и довольно быстро переросло в роман.

И вот, уже после «медового отпуска» Волочкова объявляет о предательстве Сергея. Мол, ему нужен был только пиар.

- Да, мы расстались, но она совершила такие поступки, за которые я не прощаю. И вместо того, чтобы извиниться или промолчать, она строит из себя жертву, - объяснил в своём Инстаграме банщик Сергей, бывший жених Волочковой.

Напомним: в день своего рождения балерина призналась, что хочет выйти замуж за Сергея. Однако, похоже, этим планам уже не суждено сбыться.