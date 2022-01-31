Волочкова о банщике Сергее: «Мы больше не вместе, но останемся друзьями!

Анастасия Волочкова написала в Инстаграме трогательный пост о банщике Сергее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После слов о внезапном предательстве любимого Анастасия Волочкова успокоилась и написала в Инстаграме трогательный пост о банщике Сергее, за которого ещё неделю назад планировала выйти замуж.

- Люди, когда понимаешь, что человеку, называвшему меня любимой женщиной с Большой буквы (правда удалявшего все наши совместные фото из его Инстаграмм ), кроме пиара ничего было и не нужно, в моей душе разочарование и отчаяние. Простите…. Это было прекрасное совместное с Серёжей и его сыном празднование Нового года и наше романтическое путешествие на Мальдивы, я светилась от счастья! Вы все это замечали!

Я очень полюбила Серёжу за его отношение ко мне. Я так же полюбила и его сына. Мы ещё не успели пожить вместе, как на нас посыпалось огромное количество осуждений и негодований. Я ни при каких обстоятельствах не позволю никому осквернить Серёжу. Ни при каких! Он Замечательный человек! Просто поймите. Мы с Серёжей остаёмся людьми друг по отношению к другу! Потому что те эмоции, которые нас захлестнули, это дар Бога! И не многим посылается такая Благодать! Я полюбила его всем сердцем! Но. Таковы обстоятельства…Мы вынуждены перевести наши отношения романтические в русло дружбы… Что для меня, как для женщины, очень тяжело. Верю, что и для Серёжи…

Мы очень привыкли друг к друг к другу. И вы-к нашему позитиву…Строчу со слезами на глазах..Потому что это всё было по-настоящему!Мне так горько.. И Серёже, я знаю, тоже…Но он навсегда останется моим любимым Серёжей. Я предполагаю, что будет много судачества на этот счёт.. Но счёта у нас вместе никогда за этот месяц счастья и не было. И не предполагалось развития совместной жизни в физическом пространстве. Но нашу духовную верность и преданность друг другу никто не сможет разрушить! Потому что это навсегда! Я никогда не писала публично таких слов о мужчине.. Просто это действительно замечательный человек! И, что бы ни было, я всегда буду сохранять в памяти этот свет наших отношений!

Я сейчас очень горько плачу…И мне не хватает этого мужчины со мной. Но я с Большим уважением отношусь к тому, как Серёжа относится к своему сыну Кириллу, которого я полюбила всем сердцем. И ко всей его не простой ситуации, в которой я не останусь безучастной. Прошу журналистскую братию не одолевать меня звонками. Мне сейчас очень горько, - призналась артистка.

Напомним: с Сергеем Волочкова встретилась на шоу «Давай поженимся». Их общение продолжилось после программы и довольно быстро переросло в роман.