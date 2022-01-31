Анатолий Шарий: Не верю в украинских партизан. Но и цветами танки встречать никто не будет

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий Фото: Instagram.com

«ПРОМЫВКА МОЗГОВ»

- Удивительное дело — власти Украины говорят, что не ждут «вторжения России», а местные СМИ продолжают раздувать военную истерию...

- Не все, но те, что контролируются, например, Порошенко. Сегодня можно включить в любое время суток «Украину 24», канал олигарха Ахметова, и там с утра до ночи будут рассказывать о нападении России. Промывка мозга идет круглосуточно. Вполне возможно, что некоторые люди уже в окно вышли. Может, кто-то под поезд лег, потому что боится вторжения. Это же действует на психику. С другой стороны, в магазинах ажиотажа нет, продукты есть, люди сидят в кафе, в кино. Странная история. Западные журналисты задают мне одни и те же вопросы: нападет или не нападет? Я всем отвечаю одинаково: я верю президенту Зеленскому. А он два раза уже отдыхал с начала года, еле его вернули с островов. Судя по роже, он не прочь опять поехать отдыхать. Значит, все хорошо. Он уже два видео записал, где рассказывает: никто ни на кого не нападает. И пресс-конференцию дал по этому поводу.

- Прямо кремень - поперек воли коллективного Запада...

- Просто он очень глупый человек. И ему наконец-то влили мысль о том, что его подставляют и бросают под поезд. Потому что коллективный Запад хочет его прогнуть на безусловное выполнение Минских соглашений, когда противостояние ультиматумов закончится. Немцы уже слили инсайд, что будет оговорена даже дата, когда должны пройти переговоры с лидерами самопровозглашенных республик. Зеленский понимает, куда его толкают. Для него это самоубийство. После этого придут все национально упоротые и скажут: Зеленский перешел «красные линии». И повесят его где-нибудь рядом с офисом. Он это понимает и начинает отнекиваться.

«УКРАИНА БУДЕТ НЕ НА ДНЕ, А В ЯМЕ»

- При этом военная истерика серьезно бьет по экономике Украины.

- Гривна падает. Инвесторов уже давно не было. У нас инвесторы только с Кипра, с украинскими фамилиями. Все эвакуируют посольства. Все боятся Украину. Они загоняют Зеленского в такую ситуацию, когда Украина будет не на дне, а в яме. Тогда он будет вынужден пойти на выполнение Минских соглашений. Тогда ему кирдык. Но ему кирдык в любой ситуации.

- Как это выглядит из Европы?

- Может показаться, что европейцы в это верят. Но стоит почитать комментарии под газетными статьями такого рода. Там сотни комментариев! Ни одного позитивного. Все оскорбляют журналистику за такую пропаганду. Многие пишут: Давайте, если Китай разместит свои ракеты в Мексике, посмотрим, как будут действовать Штаты. Люди не понимают, что происходит, что это за нагнетание. Все, с кем я общаюсь, за исключением тех, у кого гранты от Штатов, все говорят, что непонятно, чего нас это волнует больше, чем глобальное потепление. Понимают, что происходит и кто главный игрок в этом.

- Если все-таки предположить, что конфликт будет, как его будут воспринимать украинцы?

- Я уверен, что с партизанской войной не все так радужно будет. В Крыму мы не увидели никакой партизанской войны. Но и цветов не будет. Это будет катастрофа лично для меня, к примеру. Появится аргумент железобетонный: видите, мы же предупреждали, что они вторгнутся. И контраргументов у меня будет немного. Все те люди, которые сегодня говорят, что это абсурд, будут поставлены в странное положение. И это будет колоссальный минус. Для тех, кто пророссийски настроен, нормально относится к русским и к России, это будет очень неприятная ситуация.

- Их же вроде как Россия может взять под крыло.

- Надо различать людей, которые настроены нормально к России, и коллаборантов. Мы не говорим про Крым, там была отдельная ситуация. Сколько я ни был в Крыму, я знаю, кем они себя считали всегда. Они себя считали русскими хрен знает когда.

Здесь ситуация другая. Есть люди, настроенные отлично к России, но при этом они украинцы. И они говорят: хватит уже с этой российской агрессией, нас это задолбало. И тут входит ограниченный контингент. И вот тогда это может быть ударом для всех этих людей. Я общаюсь с людьми, которые любят Россию. Но они говорят: если произойдет вторжение, для меня это будет удар. Мало кто пойдет воевать. Кто больше всего орет, тот первым убежит через границу с Польшей. Все такие убегут. Но это будет все равно очень нехорошо.

«США УСИЛИВАЮТ РОССИЮ»

- А если не ограниченным контингентом, а оружием Россия поможет Донбассу?

- Я пацифист. Любая поставка оружия приводит к трупам. Трупы будут на Украине - что с одной, что с другой стороны. Кем бы себя ни считали люди в самопровозглашенных республиках, в основном это украинцы. У большинства украинское гражданство.

- Но у них теперь и российское гражданство тоже есть.

- Да ладно, гражданство по боку. На самом деле многие там - этнические украинцы, как бы они это ни отрицали. Но при этом, когда украинец убивает украинца, когда вообще славянин убивает славянина, для меня это трагедия. Мне кажется, красивее шаг был бы с некими договоренностями с Кубой и Венесуэлой, элегантное упоминание о военно-техническом сотрудничестве с этими странами. Вот это страшно. Тогда нельзя будет объяснить, почему же мы так возбудились в аналогичной ситуации для Штатов. Это лучше. На Украине достаточно оружия. На самом деле ощущение, что в Штатах не понимают, для чего они это делают. Вы же усиливаете Китай. Вы толкаете Россию в объятья Пекина. Все их действия усиливали Россию с 2014 года. Я видел, что было и что стало. Я прилетал в Москву, видел эти сыры, буррату, которая вкуснее итальянской. Сейчас будут санкции по микросхемам. Да, это сложно, тяжело. Китайские еще уступают американским. Но вы толкаете Россию развиваться в этом направлении. Она будет полностью автономная. И система SWIFT будет последним гвоздем в гроб. Для Европы смысла в этом нет.

- А для Штатов?

- Они мировой хозяин, они самые великие, они не могут смириться с тем, что уже мир, как минимум, биполярен. Они, когда выиграли в Холодной войне, посчитали, что они гегемоны. Я не понимаю, с чем это связано со стороны Штатов в нынешнем их положении. Я смотрел заседание госорганов в США. Там люди говорят набором клише Холодной войны. Как будто ты слушаешь запись 1973 года. Они рассказывают чушь, как с карикатур тех времен. Я был маленький и думал, что эти карикатуры – советская пропаганда. Получается, это не пропаганда, это все было правдой. Там люди вот так и разговаривают. Они несут откровенную ересь!

Я вижу, что Зеленский не начнет войну, потому что он понимает, что произойдет потом. Если он начнет, Россия впишется. И что дальше? Третья мировая? Я не могу просчитать шаги этих людей дальше. Я вижу мягкий вариант – Минские соглашения. Он более мягкий, чем начало Третьей мировой войны. Хотя на днях Ермак (глава офиса Зеленского, - ред.) сказал, что они будут выполнять их по-украински. Потом ему прямо говорят: нет, вы будете выполнять дословно, вы же их подписали. Германия, как главная страна Евросоюза, сейчас четко заявляет свою позицию независимую. Мне это нравится. Мне нравится, когда страны думают больше о своих национальных приоритетах, чем о странах, которые они не могут с ходу на карте показать.