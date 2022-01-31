У Сони кончился запас подаренного вами права на жизнь

Соня Комарницкой нужны лекарства, которые ее семья не в силах купить.

Соне десять лет. И она жива, только благодаря вашей помощи. Впервые мы написали о ней девять лет назад (КП за 25.03.13, "За полтора года Соня умирала десятки раз»). Именно тогда ребенку поставили диагноз: криптогенная эпилепсия. Это было страшное время, когда девочку сотрясали бесконечные припадки, которые ничем было не остановить. Нашим врачам просто не удавалось подобрать правильное лекарство. Наконец, спасительные таблетки были найдены, но только за границей. Дорого и далеко. Мама Сони обратилась к нам за помощью, и средства были собраны. Родители старались, как могли: экономили, копили, использовали любую возможность, чтобы заработать. И все же однажды деньги закончились. Тогда мама Сони снова обратилась за помощью, и мы снова написали о девочке (КП за 02.06.2019, «Благодаря вашей помощи Соня живет, а не мучается!»). Рассказали об ее успехах, о благодарности всей семьи. И снова средства были собраны. Конечно, хотелось верить, что за это время какое-то из помогающих ребенку лекарств, будет зарегистрировано в России. Но, увы, этого не произошло. И жизнь Сони снова в опасности.

- Дочь теперь ходит в школу, - рассказывает мама. – Учителя очень хвалят ее за внимательность и старательность. Она конечно же не помнит той страшной боли, которую ей пришлось пережить во младенчестве. Не знает, какая страшная судьба ее ждала, если бы не нашлись люди, пожелавшие помочь. Но я помню. И ее старшая сестренка до сих пор вздрагивает, слыша сирену Скорой. Мы все помним, из какого ада спасли нас ваши добрые жертвователи, молимся за них и верим, что однажды у нас появится возможность не просить о помощи снова. Увы, пока ее нет. Соне снова нужно закупать необходимое лекарство. И теперь запас на год стоит 443 553 рубля. Если мы не найдем эту сумму, приступы вернутся и тогда Соня сначала перестанет ходить в школу, потом просто ходить, потом потеряет способность понимать и адекватно реагировать и, наконец, погибнет. Страшно. Пожалуйста, помогите нам избежать этого ужаса!

Увы, это правда. Без лекарств девочка пока обходиться не может. И в ближайшее время необходимое лечение по ОМС ей, увы, не светит. И значит, все зависит только от того, найдется ли кто-то, кто пожалеет ребенка и захочет помочь.

(499) 250-02-44 Татьяна – координатор

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