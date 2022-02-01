Если все время тянет съесть что-то вредное: семь способов заглушить аппетит

Желании съесть что-то вкусненькое и вредненькое, которое просыпается в каждом из нас, стоит только решить контролировать свое питание. Фото: Евгения ГУСЕВА

У вас так бывает, что плотно позавтракал, пообедал, но рука все равно тянется то к печенью, то к куску колбасы? Если да, то наши советы от диетолога Людмилы Денисенко — для вас!

Мы рассказывали, что зверский голод могут взывать серьезные заболевания и в этом случае неукротимый аппетит — повод обратиться к врачу. Но сейчас речь о простом желании съесть что-то вкусненькое и вредненькое, которое просыпается в каждом из нас, стоит только решить контролировать свое питание.

1. Просто добавьте воды!

Очень часто чувство голода вызывает жажда. Ведь центры голода и жажды в головном мозге расположены рядом друг с другом. Поэтому попробуйте неторопливо выпить стакан чистой негазированной воды комнатной температуры. Подождите 10-15 минут. Возможно, отпустит.

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2. Позвоните подруге, родителям, психологу.

Часто физический голод мы путаем с эмоциональным. Как их отличить? Например, смотрите вы на колбасу и просто хотите ее съесть — это истинный голод. А если смотрите и ностальгируйте, что вот в студенчестве-то вы такую не могли себе позволить. А сейчас могу! Значит, надо есть. В этом случае голод эмоциональный.

Попробуйте позвонить студенческому другу/подругу и поболтать, вспомнить прошлое, посмеяться или всплакнуть. Так и про еду забудете.

3. Уберите телевизор с кухни.

Негативные новости вызывают выплеск гормонов стресса, а их хочется немедленно зажевать! А реклама вкусных вредностей в перерыве заставит мозг желать именно их.

Да и любимый сериал, под который вы привыкли ужинать, заставит съесть больше, а вкус еды не почувствуете. То есть мозг не поймет, что организм уже сыт и потребует «догона» в виде чая с печеньем.

4. Сделайте пару упражнений.

Если приступ голода застал на работе, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить сознание. А потом пройдите несколько лестничных пролетов вверх-вниз. Возможно, через мнимый голод тело призывает вас размяться.

В вечерние часы дома заглушить приступы голода помогут релакс-упражнения из йоги, тай-чи. Упражнения низкой интенсивности и практики, направленные на стабилизацию эмоционального и физического состояния, помогут избавиться от дневного стресса, очистить сознание от навязчивых мыслей и улучшить качество сна. А еще умеренные физические нагрузки помогают подавить острый голод.

5. Почистите зубы.

Самый простой способ заглушить внеурочный голод – почистить зубы «термоядерной» мятной пастой. И про язык не забудьте! Или прополоскать рот ополаскивателем с ярким вкусом. После этого любой супервкусный продукт покажется отвратительным.

6. Добавьте в кефир специй.

Вместо вредной колбасы попробуйте выпить стакан кефира или теплого молока со специями (отлично подойдет куркума, корица, молотый имбирь на кончике ножа) и чайной ложкой меда. Во-первых, это полезно, во-вторых запах и вкус натуральных специй «удовлетворят» центр голода в мозгу быстрее, чем копченая колбаса.

7. И самое очевидное: долой вредности!

Если привыкли, что на кухне все время есть печенье и конфеты, пришла пора менять традиционную сладкую тарелку. Пусть вместо нее будет фруктовая или еще лучше — овощная. Не забывайте, что ВОЗ рекомендует в день съедать по пять порций овощей и фруктов. А яблоко вместо булочки явно полезнее и правильнее. А уж морковка вместо конфеты и вовсе!

КСТАТИ

Ложитесь спать вовремя

Учеными давно доказано, что регулировать аппетит и гормоны голода и сытости помогает правильный сон. Старайтесь не читать новости, не смотреть телевизор после 22. Лучше прогуляетесь полчаса, примите теплую ванную и ложитесь спать не позднее 23 часов. Так вы точно получите необходимые восемь часов сна. А стабильное расписание стабилизирует и гормональный фон.