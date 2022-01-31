«Одевается, как бабушка»: Блогеры раскритиковали наряды молодой жены Петросяна

Жене Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Фото: Instagram.com

Жене Евгения Петросяна нет и сорока лет, но как замечают подписчики Татьяны Брухуновой, она носит одежду, которая добавляет ей лишний возраст.

Фото: Instagram.com

Мол, зря Татяьна так увлеклась вязаными чепчиками в розочках и прочими странными образами.

- Вы одеваетесь, как бабушка, хотя вы молоды и прекрасны. Немного макияжа и советов стилиста вам не помешают, - пишут Брухуновой критики.

Фото: Instagram.com

Но Татьяна лишь отмахивается от непрошенных советов и мигом удаляет все негативные комментарии из своего Инстаграма.

- Мне пишет много женщин со словами, мол, Татьяна тоже хотим носить чепчики, но не решаемся, - рассказывает в своём Инстаграме жена Петросяна.

Фото: Instagram.com

Татьяна Брухунова уверена, что одевается она весьма стильно, просто завистникам не понять ее высокого вкуса.

Фото: Instagram.com

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Она пытается дорасти до мудрого супруга»

-Не секрет, что, когда в паре мужчина-женщина слишком большая разница в сторону мужчины, это говорит о том, что женщина нашла в своём избраннике образ отца и проживает в таких отношениях недостающую в детстве любовь своего родителя,-говорит психолог Анна Белявская.-Но в какой -то момент отношениях приходят в баланс, становятся гармоничными. Это происходит через проживание внутреннего кризиса личности. Что бы внутренне «дорасти» до своего супруга и стать ему «равной» в отношениях, уйти из позиции «недолюбленной маленькой девочки», нужна встряска. Внешний образ одежды Татьяны именно это нам и демонстрирует. Сначала дисбаланс в сторону отношений мужа и жены в позиции Татьяны «я - маленькая девочка, долюби меня за папу», сейчас мы видим отношения из позиции «я - такая же, как ты». Словно своим внешним образом она показывает миру и себе, что смогла дорасти до определённых возрастных взглядов своего супруга, стать ему «равной». Значит в скором времени Татьяна найдёт свой внутренний баланс, определит правильное положение себя в супружестве с Евгением.

Сможет обрести внутреннюю гармонию, при которой останется молодой девушкой, но разделяющей взгляды, ценности и убеждения супруга, который намного старше ее. И тогда внешний образ тоже приобретёт гармонию. Ведь мы внешне выглядим именно так, как позволяет нам наш внутренний мир.