Новая версия гибели туристов на перевале Дятлова: пытали огнем и били огромной кедровой колотушкой

Дмитрий Киреев провел свою реконструкцию гибели некоторых ребят из группы Дятлова. Фото: личный архив

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

В этой истории две неразрешимых загадки. Почему туристы внезапно покинули палатку? И отчего появились столь серьезные травмы – пролом черепа у Тибо-Бриньоля, переломы ребер у Дубининой и Золотарева, у них же отсутствие глаз и языка, трещина в черепе у Слободина, ожог ноги у Кривонищенко?

Известный судмедэксперт Эдуард Туманов как-то сказал: «Если бы мне показали акты исследования трупов дятловцев, но не сказали, кто эти люди и где погибли, я бы однозначно решил, что они погибли при разных обстоятельствах. Практически у всех туристов разная локализация травм, нанесенных разными предметами в разное время. У Рустема Слободина трещина в черепе могла быть получена как при ударе о широкий плоский предмет, так и от удара подобным предметом. У Тибо-Бриньоля вдавленный перелом черепа мог образоваться от удара тупым предметом с ограниченной поверхностью. Переломы груди Дубининой характерны для дорожно-транспортного происшествия - переезда автомобилем через грудь при положении пострадавшего лежа на спине. Но для окончательного вывода надо смотреть характер краев перелома ее грудной клетки. У Дубининой был также удар в грудь, который привел к ушибу сердца. Что и повлекло наступление смерти на месте».

Подробнее об анализе травм Тумановым здесь.

Происхождение травм многим не дает покоя, в том числе и исследователю трагедии, предпринимателю Дмитрию Кирееву из Серова. Будучи человеком пытливым, он провел свою реконструкцию гибели некоторых ребят из группы Дятлова. Об этом мы с ним и поговорили.

- Впервые я услышал об этой истории в конце 1980-х, - рассказывает Дмитрий, - когда служил срочную в Вижае в войсковой части 6602. К слову сказать, в 1959 году служащие из этой же части под командованием капитана Алексея Чернышова принимали участие в поисках туристов. Мы с сослуживцами часто обсуждали дятловскую трагедию, сходясь во мнении, что лыжников убили. И, может быть, убили местные жители. Но никаких подтверждений этому, разумеется, не было. Хотя убийство, на мой взгляд, самая разумная версия.

При прочтении уголовного дела Дмитрия зацепили две травмы: ожог ноги Кривонищенко и пролом черепа у Тибо-Бриньоля. И он решил их проанализировать.

ОЖОГ НОГИ КРИВОНИЩЕНКО

Акт исследования Кривонищенко: «По всей наружной поверхности левой голени ожоговая поверхность на участке размером 31х10 см пергаментной плотности. В нижней трети левой голени буро-черного цвета с обугливанием тканей и лопнувшим кожным покровом затем в средней трети и верхней трети ожоговая поверхность ярко-красного цвета и светло-коричневого цвета. На задне-внутренней поверхности левой голени ссадины темно-коричневого цвета пергаментной плотности размером 8х1,3 см, 4х1,5 см и 2х1 см. Тыл левой стопы буро-коричневого цвета с участками отслоения эпидермиса размером 10х4 см».

- Мне не давал покоя этот ожог, - рассказывает Киреев. – Как можно так обжечься? Ну не стоять же в костре? Это нереально. В одном из интервью судмедэксперта Эдуарда Туманова я услышал, что такой ожог можно получить только при полной неподвижности ноги.

И тогда Дмитрий провел эксперимент. Попросил выступить в роли жертвы своего родственника – крепкого парня 22 лет.

Тот, обмотав левую ногу несколькими слоями плотного материала, залез на дерево и уселся на крепкий сук. Дмитрий поднес к левой ноге парня факел и тут стало понятно, что описанные в акте повреждения таким образом получить невозможно. «Жертва» просто убирает ногу от огня. И даже двое крепких «истязателей» не могут зафиксировать эту ногу.

- Тут меня осенило, Кривонищенко поджигали ногу, когда он висел вниз головой, - продолжает Дмитрий. – Причем, висел именно на обожженной ноге.

«Жертва» согласился на более жесткий опыт и позволил подвесить себя за левую ногу вниз головой. Весь процесс смотрите на видео.

Дмитрий поднес к левой ноге парня факел и тут стало понятно, что описанные в акте повреждения таким образом получить невозможно. Фото: личный архив Дмитрия Киреева

- В таком положении нога оказалась полностью неподвижна, - объясняет экспериментатор Киреев. – Соответственно, ей некуда деться от факельного огня. Помните, эксперт Туманов рассуждал: «Какая сила должна удерживать ногу, чтобы человек не смог ее сдернуть». Эта сила – сила собственного веса человека.

На этом Дмитрий не успокоился. Он вырезал из чурбана аналог голени и стопы Кривонищенко. Макет ноги, обмотанный штаниной, подвесили на сук и стали прижигать факелом. Ожоги получились аккурат такими, какими их описал судмедэксперт. По мнению Киреева, ногу Юры прижигали несколько раз. Следовательно, это были пытки.

Ожог деревянной ноги. Фото: личный архив Дмитрия Киреева

А еще у Кривонищенко выявлен ушиб головы. Если предположить, что от факела перегорела веревка, то Юрий мог удариться головой при падении.

- Меня еще зацепило то, что на правой ноге кальсоны Кривонищенко были срезаны, - говорит Киреев. – Я спросил племянника-спортсмена: «Рома, может ли человек подтянуться на одной ноге?». Он отвечает: «Да, если он дотянется и схватится руками за штанину на другой ноге». Может быть, у Кривонищенко и была такая попытка себя подтянуть, левую ногу развязать? И ему из-за этого срезали кальсоны.

- А кому нужно было пытать их? – спрашиваем.

- Тут можно много версий выдвигать: манси, зеки, диверсанты, черные золотодобытчики, вооруженная лагерная охрана. Но прямых доказательств нет ни у одной. Поэтому давайте только фактами ограничимся.

ПРОЛОМ ЧЕРЕПА ТИБО-БРИНЬОЛЯ

Акт исследования Тибо-Бриньоля: «После иссечения правой височной мышцы определяется вдавленный перелом правой височно-теменной области, на участке размером 9х7 см с дефектом костной ткани и височной кости. …После извлечения вещества головного мозга в средней черепной яме обнаружен многооскольчатый перелом правой височной кости с расхождением и переходом трещины кости в переднюю черепную яму на правую надглазничную область лобной кости, вторая трещина проходит по передней поверхности турецкого седла в области клиновидного отростка, углубляясь в толщу основной кости, затем переходит в среднюю черепную яму слева, с расхождением краев кости от 0,1 – до 0,4 см».

- Посмотрите на картинку, - говорит Киреев. – На ней мы изобразили травму черепа Тибо в том же масштабе, что и в акте исследования трупа. Цифра 1 это основной пролом, от него идут оскольчатые переломы и «А и В» – трещины. Такой удар могли нанести деревянной колотушкой, привычным орудием манси для добычи кедрового ореха в тайге.

По словам Дмитрия, колотушки манси оставляют на зиму в кедровниках. Одно изделие весит от 15 до 20 кг. Нет смысла тащить ее домой, если в следующем сезоне снова нужно шишку бить.

Колотушка в натуральную величину. Фото: личный архив Дмитрия Киреева

Делали колотушки так: обтесывали чурку-полено, для черенка выдалбливали в ней отверстие и вставляли черенок через это отверстие так, чтобы более широкая часть черенка оставалась наверху. Она служила своеобразной распоркой, чтобы чурка не слетела при ударе. Предположительно, диаметр выпирающей части черенка мог быть сантиметра 3.

Одна колотушка весит от 15 до 20 кг.

- А теперь представьте, что кто-то со всей силы приложил эту тяжелую колотушку чуркой вниз на голову Тибо, - продолжает Дмитрий, - пролом черепа неминуем. Эксперт Эдуард Туманов говорил, что удар Тибо был нанесен тупым округлым предметом, а Слободину, у которого трещина черепа, плоским. Колотушка подходит и для такого удара. И даже ребра Дубининой могли быть сломаны колотушкой.

Даже ребра Дубининой могли быть сломаны именно колотушкой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Версии Дмитрия Киреева мы предложили рассмотреть судмедэксперту Эдуарду Туманову. Он сказал, что эта работа заслуживает внимания, но в то же время усомнился в его выводах. По мнению Эдуарда Туманова, кедровая колотушка очень громоздкое орудие, и бегать с ней за туристами весьма затруднительно. К тому же, считает Туманов, от неуклюжей колотушки можно легко отбиться.

Эксперимент с прижиганием подвешенной к ветке деревянной «ноги» показался Эдуарду Туманову интересным. Однако, для полноценного опыта и выводов необходимо привлечь специалистов. Потому Эдуард Викторович предложил найти человеческие манекены и повторить эксперимент в подмосковном лесу. А почему бы и нет?

Пользуясь случаем, бросим клич: если у кого-то в Москве есть ненужные манекены, просьба откликнуться на адрес: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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