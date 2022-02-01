Дмитрий Песков: Борис Ельцин - очень крупная политическая фигура, он занимает своё особое место в истории страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 1 февраля, разговор с пресс-секретарём главы государства журналист «Комсомольской правды» начал с таких вопросов...

- ... Дмитрий Сергеевич, сегодня день рождения первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина. Предусмотрены ли, в связи с этим, какие-то традиционные мероприятия, которые обычно проводятся в этот день?

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Традиционные мероприятия – это, все-таки, когда родные и близкие возлагают цветы к могиле. Какого-то государственного протокола на этот счет нет.

- Но я имею в виду то, что обычно был звонок Владимира Владимировича родственникам, Наине Иосифовне.

- Ну, да, чаще всего он ей звонит. Я не исключаю, что и сегодня тоже президент решил ей позвонить. Но точно мне не известно.

- Скажите, пожалуйста, если об этом станет известно, вы нам сообщите. Правильно?

- Да, безусловно.

- И не могу не задать такой вопрос. Как в Кремле относятся к этой политической и исторической фигуре? Я имею в виду - Бориса Николаевича Ельцина.

- Так же, как относились всегда.

Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории нашей страны. И занимает свое особенное место в истории нашей страны.

- И просто вот мне интересно: из бывших ельцинских кадров в Кремле, в администрации президента много еще народу осталось?

- Из ельцинских кадров… сейчас скажу. Из ельцинских кадров… Ну, есть. Некоторые есть.

- Перечислять не будем, да, я думаю?

- Не вижу смысла.

- Спасибо вам огромное, Дмитрий Сергеевич!

- Не за что.