Интервью, которого не было: Что Борис Ельцин хотел получить в подарок на день рождения

1 февраля первому президенту России исполнилось бы 90 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

...В газете этот текст вышел под таким заголовком - «Борис Ельцин: Ценю Россию, розы и ракетки». (см. вырезку из «КП».) Но, прежде чем я расскажу саму историю, как работал над этой публикацией, - предлагаю с ней все же познакомится...

«...- Борис Николаевич! У Вас день рождения. «Комсомольская правда» поздравляет Вас... Ваша жизнь вызывает естественный интерес. И не только как жизнь президента, но и как человека. Забудем на минуту о политике... Что бы Вы хотели, чтобы Вам подарили в этот день?

- Я вырос в простой русской семье со скромным достатком. Дорогими подарками не избалован. Люблю, когда дарят простые, полезные вещи. Вот нужна электробритва... Моя поизносилась. Поскольку я человек спортивных увлечений, можно пофантазировать в этом направлении. Не отказался бы от такого подарка, как теннисная ракетка. Удар у меня крепкий, и ракетки быстро выходят из строя. Старые друзья знают мои привычки, знают, что я не люблю дорогих, помпезных подарков.

В газете этот текст вышел под таким заголовком - «Борис Ельцин: Ценю Россию, розы и ракетки»

- А что бы могла подарить «Комсомольская правда»? Ведь мы считаем себя Вашими давними друзьями. Хотя и критикуем... Знаем, что иногда обижаетесь на нас.

- От критики не отгородишься. Это был мой собственный выбор. Мы шли к этому через завалы цензуры. Теперь приходится, как говорится, «нести ответственность». Хотелось бы в виде подарка... чтобы «Комсомолка» не ругала. Не ругала зря. По крайней мере, не каждый день.

- Борис Николаевич, а если учесть, что вы - Президент... какой бы подарок?..

- От России?

- Да.

- Хотел бы, чтобы в этот день в России было бы больше покоя, чем вчера. Чтобы не лилась кровь. Чтобы дети спокойно играли под мирной крышей. Хотел бы, чтобы бедным и пожилым стало легче переносить тяготы жизни. Ради этого готов работать. Хотел бы встретить свой следующий день рождения в более спокойной и более зажиточной стране.

Александр Гамов с подарком для Ельцина

- А какие цветы вы любите?

- Розы... Только они теперь с шипами. Я имею ввиду цены. Но роз без шипов не бывает.

- А где будете справлять день рождения?

- Где все нормальные люди - в семье. С женой, с детьми, внуками, с друзьями.

Президента поздравлял Александр ГАМОВ».

* * *

...Ну, а теперь все - начистоту. Спустя 27 лет, как говорится, посыпаю голову пеплом.

На самом деле, этого интервью... не было. Точнее, я провёл его «заочно». А дело было так.

Дня за три до 1 февраля я, как журналист президентского пула, получил задание от руководства газеты: взять интервью у Бориса Ельцина. Позвонил в пресс-службу президента. Мне говорят: давай, попробуем - присылай вопросы. Только немного, два - три, так уж быть - заведём тебя к Борису Николаевичу на пять минут.

Ну, вопросы я подготовил, отправил в Кремль по факсу. Встречу назначили на утро, 31 января. Часов в 9 я уже был в пресс-службе. Пришлось ждать часа три...

А потом мне говорят: «Борис Николаевич очень занят, он извиняется - принять не может. Но на вопросы твои он ответил». И мне быстро прокрутили запись. Я хотел было забрать пленку. «Э, нет, - говорят пресс-службисты. - Мы сами интервью расшифруем, завизируем, а пленку сдадим в архив. Посиди ещё немного».

Примерно через час мне принесли готовый текст, и я со сложными чувствами помчался в редакцию.

Коллеги мой подвиг оценили. (Ни до, ни после этого интервью Бориса Ельцина в нашей газете не публиковались.) Но нашлись те, кто стал меня подозревать - типа: «А интервью-то ненастоящее!» Дескать, где запись-то? Продемонстрируй!

Деваться некуда... А у нас тогда работал журналист Дима Бабич, он так пародировал Ельцина - от настоящего не отличишь!

Мы закрылись с ним в кабинете. Я - взволнованно, иногда заикаясь - читал свои вопросы. А Дима - вставляя иногда «э - э -э» и ельцинское «понимаешь» - блестяще исполнил роль Президента России.

Эту запись я и прокрутил потом недоверчивым коллегам и даже членам редколлегии.

А интервью благополучно опубликовали на первой странице «Комсомольской правды». Все мне страшно завидовали.

Правда, как журналист честный, я тут же во всем признался.

...А история с бритвой имела продолжение. Наше редакционное начальство решило: это непорядок, что Борис Николаевич бреется старой, изношенной. Купили главе государства новую - импортную! - и отправили меня с этим подарком снова в Кремль. Но к Ельцину меня опять не пустили и бритву не взяли. (см. фото.)

...Потом мы эту бритву подарили нашему шеф-редактору Мамонтову. Владимир Константинович, может, и до сих пор бреется ельцинской бритвой..

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