В помощи экс-заместителю мэра, расчленившему финалистку «Мисс Россия», заподозрили его друга-силовика

В 2010 году убитая Ксения Сапожкова выиграла конкурс «Мисс Кузбасс». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стали известны новые подробности громкого убийства бывшей финалистки конкурса красоты «Мисс Россия». Напомним, в 2010-м Ксения Сапожкова выиграла региональный отбор - «Мисс Кузбасс». На национальном финале взять призовые места не удалось, тем не менее, казалось, жизнь сложилась: девушка вышла замуж за вице-мэра родного Новокузнецка Александра Попова, у пары родилась дочь, несколько лет назад семья переехала в Москву, а Попов устроился на хорошую административную должность в метрополитене.

В последние дни 2021 года Александр Попов пришел в полицию и заявил, что его жена пропала. Якобы в августе прошлого года Ксения улетела отдыхать в Дубай (оставив его и дочь), затем - если верить фоткам в ее Instagram - совершила еще несколько путешествий и оказалась в ЮАР. Какое-то время она писала мужу в соцсетях, но с ноября сообщений от нее нет. Полиция начала проверку и выяснила, что на самом деле женщина последние полгода границу России не пересекала, билетов на свое имя не покупала. Да и в рассказе Попова хватало нестыковок. Во время очередного разговора мужчина признался: на самом деле жену он во время ссоры случайно убил еще в августе, а потом заявил знакомым, что Ксению укатила в Эмираты и, чтобы создать себе алиби, еще несколько месяцев вел от ее имени Instagram, выкладывая фотографии из старых поездок.

Несколько лет назад семья Ксении переехала в Москву, ее муж устроился на хорошую административную должность в метрополитене. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В момент убийства в трехкомнатной квартире в Новой Москве, где жила семья, находилась 6-летняя дочь Поповых, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Девочка слышала, что родители ругались, но сам момент убийства не видела - была в другой комнате. После этого Попов отвез ребенка к своему другу (вся родня супругов осталась на Кузбассе), а сам решил расчленить тело, чтобы было проще от него избавиться.

По словам источника, этот самый друг в ближайшее время тоже может оказаться фигурантом уголовного дела.

- Согласитесь, довольно странно, когда тебе звонит товарищ и просит на пару дней забрать маленького ребенка, - говорит наш собеседник. - Да, с одной стороны родственников у Поповых в Москве нет, знакомых немного. Но дело в том, что мужчина, к которому он обратился за помощью, - бывший силовик. Есть подозрение, что тот как минимум мог догадываться, что произошло с Ксенией Поповой на самом деле. А возможно у него была и более существенная роль. В следствии не исключают, что этот человек мог помогать Попову скрыть следы преступления - давать какие-либо советы.

Известно, что в квартире Поповых обнаружены замывы крови. Экспертиза показала, что Ксению Попову убили именно здесь. По словам источника, расчлененное тело красавицы-жены бывший вице-мэр в черных мешках от мусора вынес ночью из дома и выбросил в протекающую напротив дома реку Десна.

- Вывозить тело на машине он не стал. Якобы, чтобы не оставить в салоне лишних следов, - сообщил источник.

Щербинский суд арестовал Александра Попова. Kp.ru следит за развитием событий.

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