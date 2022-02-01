Дорожные камеры по всей России выписывали липовые штрафы: Генпрокуратура заступилась за водителей

Генпрокуратура подготовила изменения в законы, которые помогут навести порядок в работе систем видеофиксации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы, наверное, очень удивитесь. Но оказывается, камеры видеофиксации установлены не только для наведения порядка на дорогах, а еще и для... наполнения бюджета и чиновничьих карманов! Это не на нас такое озарение снизошло - столь постыдный для гаишников и чиновников факт озвучила Генпрокуратура после масштабной проверки работы систем видеофиксации в стране.

- Установка камер, как показали проверки, в первую очередь преследует цели обогащения, монетизации, а вопросы безопасности отходят на второй план. Выявлены случаи, когда камеры устанавливаются с неотлаженным техническим обеспечением, в результате чего граждане получают незаконные штрафы. А некоторые системы вообще не работают при попустительстве ответственных должностных лиц, - припечатал этих самых лиц генеральный прокурор Игорь Краснов.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Вот лишь некоторые факты, которые приводит Генпрокуратура.

- В городе Волхов (Ленинградская область) камеры были настроены так, словно там установлено ограничение скорости в 40 км/ч. На самом же деле там можно разгоняться до 60 км/ч. В результате всего за 10 дней были незаконно штрафованы больше 3000 водителей.

- В Нижегородской области система тоже была настроена так хитроумно, что за шесть дней наказала 6500 водителей за превышение скорости, которого не было.

- В Бурятии, Дагестане, Карелии, Самарской, Новосибирской и многих других областях камеры были установлены там, где захотели гаишники, «без учета концентрации дорожно-транспортных происшествий». А именно аварийность участка – необходимое требование для установки систем видеофиксации. При этом во многих местах, где камеры действительно должны быть установлены, их не оказалось.

Есть и случаи чистой уголовщины, она же распил. Или, говоря языком закона, «когда выделенные средства используются чиновниками в целях личного обогащения» (цитата из сообщения Генпрокуратуры). Например, В Кировской области чиновник по госзакупкам принял не соответствующие нормам комплексы видеофиксации, нагрев бюджет на 78 млн рублей. А в Белгородской области на 130 млн рублей накупили 210 систем видеофиксации, которые просто не работали.

Что со всем этим делать? Генпрокуратура подготовила изменения в законы, которые помогут навести порядок в работе систем видеофиксации. Правда, какие именно изменения спасут водителей от липовых штрафов с видеокамер, не сообщается.

- У нас сейчас действительно больше заботятся не о безопасности, а о том, как собрать побольше штрафов, - констатирует автоэксперт Андрей Ломанов. – Понятно, что мы никуда не денемся от комплексов видеофиксации. Но они тоже ошибаются, могут выписывать неправильные штрафы.

Эксперт напоминает, что сейчас уведомления о штрафах зачастую приходят без фотографий. «Вы совершили такое-то нарушение в таком-то районе, получите, расплатитесь.» Поэтому и обжаловать такую «абстракцию» бывает непросто. Порой легче заплатить штраф, чем бегать по инстанциям с обжалованиями.

- Процедура должна быть максимально прозрачной. Чтобы, получив уведомление о штрафе, водитель видел на фото свою машину и понимал, где и когда произошло нарушение. И нужно максимально упростить процедуру обжалования штрафов, чтобы автомобилисту не приходилось самому доказывать свою невиновность. Система должна работать так: отправил протест на постановление о штрафе - и пусть разбираются уже без участия водителя, - объясняет Андрей Ломанов, как нужно донастроить систему.