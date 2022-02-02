Дворы без машин, чистый снег и бесплатные квартиры для рабочих: как «самый грязный город земли» переживает второе рождение

«Новый Карабаш» — масштабный проект возрождения промышленного моногорода в России. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

— Карабаш? Это там, где «марсианский ландшафт» — фиолетовая от кислотных дождей почва? Противогаз не забудь! — стращали уральские друзья, узнав, что я отправляюсь в одно из самых знаменитых мест Челябинской области.

Последние лет пятьдесят оно было известно только со знаком «минус». В Карабаше находился (да и, собственно, до сих пор находится) один из крупнейших в России медеплавильных заводов — «Карабашмедь» (до 1998 года — Карабашский медеплавильный комбинат). Строился он, когда об экологических нормах не думали — страну бы поднять: сначала после Гражданской, потом после Великой Отечественной войны.

Об ужасах старого производства можно рассказывать долго. Приведу лишь одну, самую кислотно-яркую деталь. При выплавке меди образуется попутное вещество — сернистые газы. И раньше они просто улетучивались, выпадая над городом осадками в виде серной кислоты. Той самой, что разъедает даже металлы. И это не говоря о других выбросах с завода, где присутствовала почти вся таблица Менделеева. «Прямо видишь, чем дышишь», — вспоминают те времена местные жители.

В XX веке из-за кислотных дождей Карабаш почти обезлесел. Фото: архивный отдел администрации Карабашского городского округа

Неудивительно, что о тотальном экологическом бедствии Карабаша заговорили ещё при СССР, когда выпячивать проблемы «социалистической экономики» было не принято. В 1989 году завод закрыли. Облегчения это не принесло. Тысячи людей лишились единственной работы (напомню, Карабаш — моногород), о рекультивации отравленных почв и речушек никто и не думал: девяностые, самим бы выжить.

Зато в середине прошлого десятилетия эту точку на карте полюбили модные столичные блогеры. Приезжали, причитали, делали зрелищные репортажи. Ручьи, оранжевые из-за вредных выбросов. Холмы, облысевшие от сернистых дождей. Покинутые дома (после закрытия завода в восьмидесятых — население с 20 тысяч человек сократилось вдвое). А те, где ещё есть жители, — убитые «хрущобы» с мрачными обитателями.

Для нас новый супермаркет - обыденность, для жителей моногорода - окно в мир. На заднем плане видна первая очередь нового микрорайона. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В общем, противогаз не противогаз — но в Карабаше я ожидал застать филиал ада на земле. Однако…

КУДА ДЕЛАСЬ СЕРНАЯ КИСЛОТА

На подъезде к городку — рукотворные антрацитово-чёрные горы металлургического шлака, наследие советского производства. Раньше медь выплавляли, сжигая коксующийся уголь. При сгорании угля, помимо «просто» вредных выбросов, возникали ещё и парниковые газы. Те самые, что приводят к глобальному потеплению.

Эти терриконы — напоминание о прошлом Карабаша. Автор фото: Олег Ковалюк.

Но в начале нулевых собственником «Карабашмеди» стала «Русская медная компания» (РМК). Нравы у отечественного бизнеса тогда были разные. Кто-то пускал на металлолом доставшиеся за бесценок советские заводы. А кто-то, наоборот, приходил, чтобы восстанавливать производство, дать людям работу, понимая: это наша страна, нам и нашим детям здесь жить.

Однако Карабаш десятилетия носил титул «самый грязный город Земли» — казалось, что тут вообще можно сделать? Руки опускались…

Журналисты «КП» и других федеральных газет узнали о проекте «Новый Карабаш» из уст его вдохновителя — Игоря Алтушкина. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Несмотря на это, глава РМК, предприниматель Игорь Алтушкин, с самого начала решил показать пример социальной ответственности бизнеса — и выступил вдохновителем преображения Карабаша.

Начали с самой сложной проблемы — экологии. Заменили всё устаревшее оборудование завода. Тот вновь стал выплавлять медь — уже по новым технологиям. Вместо угля начали сжигать более экологичный природный газ. Вместо сернистых газов, улетавших в атмосферу, — с помощью систем утилизации стали получать промышленную серную кислоту. То есть раньше — кислотные дожди, а теперь — товар, который можно продать на рынке. Всего с 2004 года на переоснащение «Карабшмеди» направили свыше 30 млрд рублей. После принялись за ликвидацию нанесённого в советские годы вреда экологии — тех самых отвалов и рыжих ручьев, которыми блогеры пугают подписчиков.

Облысевшие из-за кислотных дождей холмы вновь обрастают берёзками. Автор фото: Олег Ковалюк.

Чтобы вы понимали масштаб — это крупнейший в России частный проект по преодолению экологического вреда, нанесённого в XX веке.

В ДВУХСОТЛЕТНЕМ СЕЛЕНИИ НЕ БЫЛО ДАЖЕ ЦЕРКВИ

Игорь Алтушкин общается с журналистами редко. Но для «Комсомолки» сделал исключение. Ведь проект «Новый Карабаш» — его личный. В реанимацию моногорода Игорь Алексеевич уже много лет вкладывает собственные средства — дивиденды.

— Сперва мы, конечно, начали беседовать с людьми: в чём нуждаетесь, каких социальных объектов не хватает. Нам отвечали: нужна новая школа, спорткомплекс, парк… Но больше всего людям не хватало церкви, — вспоминает предприниматель.

И на фоне «облысевших холмов» — которые теперь потихоньку зарастают лесом — появился храм Иоанна Златоуста. Рядом с ним — новый торговый центр. Внутри — супермаркет, кинозал, кафешки, крытый детский парк, магазин модной одежды. Эка невидаль… Да ведь раньше в Карабаше ничего этого и не было!

Церковь и современный торговый центр. Ещё недавно в 10-тысячном Карабаше не было ни того, ни другого. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Кстати, ещё недавно на том же месте — которое сейчас как-то само стало главной площадью — находился лишь убогий самостройный рынок под открытым небом. Но всего пара лет урбанистических преобразований — и умиравший моногород превратился в уютное местечко, где хочется жить и растить детей! И больше того: здесь строится целый новый микрорайон под названием «Новый Карабаш», чьи архитектурные проекты больше напоминают пригороды европейских столиц, чем российскую глубинку.

А ещё пару лет назад на месте нынешнего ТЦ было вот это. Автор фото: Олег Ковалюк.

И вот я здесь, на праздновании двухсотлетия города. В красную дату жителям — ветеранам завода, металлургам, врачам, учителям, воспитателям и соцработникам — дарят квартиры (о чём «Комсомолка» подробно писала).

И сразу — то, что отличает обновлённый Карабаш от других моногородов: везде так и чувствуется оптимизм! Я осматриваюсь. Вокруг белый снежок. Да, именно белый. Я сам вырос в таком же моногороде, только побольше — Череповце. И у нас из-за промышленных выбросов такой же снег быстро становился чёрно-коричневым…

Прогуливаюсь по небольшому центру. В малом городе есть своя прелесть. Тишь, чистота. Через пешеходный переход от церкви к спорткомплексу (ещё один подарок РМК — там можно бесплатно заниматься физкультурой) бежит группка школьников.

Новый Карабаш: есть дети — значит, есть будущее! Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И, кстати, о школах. Старый корпус учебного заведения безнадёжно устарел, да и детей — спасибо социальной политике — всё больше. Поэтому планируется строительство новой школы. Но…

Жемчужиной нового микрорайона скоро станет вот эта школа. (Архитектурный проект).

— Я стал прикидывать, вспоминать собственное детство, — рассказывает Игорь Алтушкин. — И вот представьте, открываем мы прекрасную новую школу — но между детьми тогда могут возникнуть нездоровые отношения: мол, у одних школа лучше, у других — старая, похуже… Поэтому мы приняли решение построить здание с запасом, чтобы учебных мест хватило для абсолютно всех ребят в Карабаше.

НАКОНЕЦ-ТО «ЧЕЛОВЕЧНАЯ» ЗАСТРОЙКА!

Как я уже писал, первая секция микрорайона «Новый Карабаш» готова — именно здесь получили 43 квартиры заводчане-ветераны и бюджетники. Архитектура — более чем качественная даже по столичным меркам: соразмерная человеку застройка в три этажа, двор без машин с детской площадкой, прозрачные двери (все видят, что происходит в подъезде — с психологической точки зрения так гораздо безопаснее). А уж для южноуральского моногорода — просто космос.

Обратите внимание на извилистые внутриквартальные дорожки (в центре-справа на архитектурном проекте). Благодаря им машины поедут медленнее, а значит, снизится риск ДТП.

И это лишь начало. Для карабашцев планируется построить целый микрорайон — два десятка домов на 2200 квартир. При слове «микрорайон» вы уже представляете «Третью улицу Строителей» с одинаковыми панельными муравейниками до неба?

Вместе с новым домом строится и вся инфраструктура, например, мини-котельная (на заднем плане). Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Ничего подобного. В новом Карабаше дома создаются по авторским проектам, и с «человеческими» размерами — 3-4-5 этажей. Разительный контраст с нынешними микрорайонами, где меж зданиями-свечками человек чувствует себя потерянным, предпочитая перемещаться по неуютным пространствам на автомобиле, а не пешком или на велосипеде.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

А тут — контуры домов образуют привычный двор, куда можно, не боясь, отправить поиграть детей. Не забыто и здоровье — помимо уже упомянутой школы, возведут крытый бассейн с баней и поликлинику.

Такие ЖК строят в Европе... а теперь и в Карабаше (архитектурный проект).

Наконец, удобный город — не только здания, но и среда для жизни. Скверы, парки. Когда твой «двор для прогулок и игр» — залитая асфальтом автостоянка, то и хорошее настроение куда-то пропадает.

Карабаш. Было-стало. Вместо убитого двора - красивый тематический парк «Аллея ветеранов». Автор фото: Олег Ковалюк.

А если рядом с домом — уютный парк, то и качество жизни другое. Поэтому РМК реконструирует общественные пространства по всему Карабашу. В своем дворе тебе хорошо и комфортно, значит, ты эту красоту будешь любить — и успешно работать на благо своего завода и своей малой родины.

В общем, уезжал я из теперь уже НЕ «самого грязного города Земли» в состоянии шока. Приятного. Оказывается, в умиравший моногород можно вдохнуть жизнь — было бы желание.

Да, Россия велика, таких же забытых местечек, которых ещё ждёт приход урбанистов, немало. Но путь к возрождению начинается с первого шага, и Карабаш его уверенно сделал.