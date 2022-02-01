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Здоровье1 февраля 2022 12:50

Все о коронавирусе: Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ответит на ваши вопросы в прямом эфире на сайте KP.RU

Смотрите видеотрансляцию 3 февраля 2022 года с 9:00 мск
Источник:kp.ru
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Денис Проценко - главный врач больницы № 40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению

Денис Проценко - главный врач больницы № 40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чем «омикрон» отличается от «дельты»? Как его отличить от обычной простуды? Что делать, если заболел? Почему сократили карантин? И помогают ли от «омикрона» нынешние вакцины? На эти и многие другие вопросы «Комсомольской правды» в прямом эфире ответит Денис Проценко - главный врач больницы № 40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению.

Кстати, вы тоже можете задать знаменитому врачу свой вопрос. Оставляйте комментарии под этим материалом - мы соберём самые резонансные из них и передадим Денису Проценко.

Не пропустите прямой эфир в четверг, 3 февраля, в 09:00! Стрим будет идти на сайте KP.RU и на всех страничках «КП» в социальных сетях.

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