Леонида Куравлева проводили без аплодисментов. Провожать было некому

Леонида Куравлева похоронили вместе с горячо любимой женой Ниной Васильевной Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание с Леонидом Куравлёвым проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице маршала Тимошенко. Накануне на ночь гроб выставили в часовне ЦКБ, прочитали псалтырь.

За полчаса до начала панихиды в зале собрались журналисты и родственники Леонида Вячеславовича. В фойе показывали фильм «Живёт такой парень», в котором Куравлёв сыграл главную роль.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопреки слухам, что это будет закрытое прощание, в ритуальный зал пускали всех. Любой желающий мог прийти и положить цветы любимому артисту. Но пришли в основном журналисты. Пресса, фотокамеры, телевизионщики - всего человек 60. Кроме родных и двух-трех поклонников, не было.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Даже сотрудники ритуальных служб наблюдали за происходящим в легком смятении. А кто будет говорить слова? А где коллеги Куравлева - артисты? На сайте Союза кинематографистов было объявление о месте и времени прощания: приезжайте - проститесь. Но никто не приехал.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Хорошо, что перед самым началом панихиды в дверях появился председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. На него налетели журналисты, как коршуны. Ну хоть кто-то теперь скажет слова. Со стороны было впечатление, что Евгения Владимировича откуда-то «выдернули» спасать ситуацию, во всяком случае одет он был не совсем для похорон. Но это уже вопрос не к нему, а, например, к Гильдии актеров России, или к Союзу кинематографистов. Почему от них никто не приехал?

Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом никто ведь не ставит под сомнение, что Леонид Куравлёв - большой и по-настоящему народный артист. Собственно, с этих слов и начал свое выступление Евгений Герасимов. Говорил, что только Куравлев так органично, естественно и неповторимо мог сыграть роль Пашки Колокольникова в картине «Живёт такой парень. И, конечно, его Афоня, Жорж Милославский, комиссар Сердюк, Хома Брут, Шура Балаганов и многие-многие другие роли - это классика отечественного киноискусства. А всего за 65 лет творческой жизни Куравлевым сыграно более 200 ролей в фильмах и сериалах. Благодарные зрители еще долго будут помнить Леонида Вячеславовича за его талант...

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но и "благодарные зрители" на прощание с кумиром не пришли. Да, Леонид Вячеславович был скромным человеком, закрытым, не тусовочным. Это известно. Семья не стала устраивать прощание в Доме кино: он этого не хотел.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Ну что же, будем общаться и взаимодействовать с тобой, прежде всего, через твоих киногероев, ну, и конечно же, через светлые детские воспоминания, где вы были вместе с мамой... Я тебя очень люблю, мы всегда будем вместе», — подошел к микрофону сын Куравлева - Василий. Не смогла прийти на прощание дочь Леонида Вячеславовича Екатерина – к сожалению, она заболела. Но были внуки: Степан, Федор, Григорий. Старший Степан тоже подошел к микрофону, чтобы сказать, как он любит своего деда, как ему будет его не хватать.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Семья Леонида Куравлева - люди не публичные. Но судя по тому, как они держались в этой непростой ситуации, семья очень дружная, хорошая, теплая. Достойные дети своего талантливого отца.

Скромно стоял со свечкой актер Сергей Степанченко. И все. Да, пандемия. Но ведь кто-то же мог прийти. Ну, хотя бы те артисты и общественные деятели, которые, не побоявшись ковида, всего неделю назад побежали на разные ток-шоу возмущаться, что семья отправила Леонида Вячеславовича в «дом престарелых». Но никто не приехал из них.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Шукшина прислала на похороны друга своего отца корзину цветов. Была корзина от Мосгордумы и от Союза кинематографистов, венок от президента РФ, от родственников, Министерства культуры РФ и киноконцерна «Мосфильм» - всего четыре венка, три корзины и 4 букета цветов - от собравшихся на прощании. А еще более 200 фильмов, огромная популярность и роли, разобранные на цитаты. Sic transit gloria mundi.

Когда началось отпевание, сотрудники ритуальной службы попросили фотографов выйти из зала: семья стоит со свечками в горе, едва сдерживая слезы, а человек 60 фотографов щелкают затворами камер, заглушая голос священника.

После этого репортеры ждали выноса гроба на улице. Около полудня из ритуального зала вышла траурная процессия. Перед гробом несли православный крест. И фотографию, на которой Леонид Куравлев с веточкой цветов. Не постановочный парадный портрет, а скромное жанровое фото.

На Троекуровское кладбище неожиданно приехал с цветами Дмитрий Харатьян Фото: Иван МАКЕЕВ

За крестом шел священник и пел молитву: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас…». Проводить большого артиста аплодисментами, как принято в таких случаях, было некому. Вместо аплодисментов звучали щелчки фотоаппаратов.

Гроб поставили в катафалк. И повезли на Троекуровское кладбище, где Леонида Куравлева похоронили вместе с горячо любимой женой Ниной Васильевной.

P.S. На Троекуровское кладбище неожиданно приехал с цветами Дмитрий Харатьян.