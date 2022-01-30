Леонид Куравлев успел составить завещание: имущество более чем на 100 миллионов рублей достанется самым близким людям

Леонид Куравлев с супругой Ниной прожили вместе 52 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни в хосписе. Последние недели Леонид Вячеславович находился под контролем врачей, и впервые за долгие годы его здоровье и взаимоотношения с родней обсуждали ежедневно и со скандалами. Все из-за того, что стало известно: Куравлев последние полгода провел в частном пансионате для пожилых людей. Уже возникли предположения, что теперь случится скандал из-за имущества Куравлева. Однако имущественных споров быть не должно.

Леонид Куравлев с супругой Ниной прожили вместе 52 года. Нина Васильевна умерла 10 лет назад, тогда ее «супружеская половина» от всей недвижимости отошла мужу и детям. В браке у Куравлевых родилось двое детей. Дочери Екатерине сейчас 59 лет, она по образованию психотерапевт, своих детей нет, с мужем в разводе. После смерти матери Екатерина переехала в квартиру к отцу: помогать, наблюдать за ним, да и вообще вдвоем одиноким родным людям было веселее жить. Жили дружно: соседи рассказывали, что Леонид Вячеславович до пандемии сам любил ходить в магазин. С дочерью ладил, а она старалась ухаживала за отцом. Проблемы со здоровьем у артиста начались незадолго до начала пандемии.

Леонид Куравлев с внуками. Фото — кадр НТВ

Сыну звезды экрана Василию сейчас 44 года, он трудился преподавателем в университете, а теперь ведет свой бизнес. Василий с женой часто навещали отца. Народный артист радовался встречам с внуками: их у него трое – сыновья Василия. Решение о том, чтобы отправить народного артиста в пансионат приняли на семейном совете минувшим летом: Леонид Вячеславович был согласен. Василий Куравлев рассказывал kp.ru, что его отец был временно помещен в резиденции для пожилых людей, чтобы быть под присмотром медперсонала, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься лечебной физкультурой: «Мы беспокоились, что не можем ему обеспечить необходимую двигательную активность в домашних условиях».

Леонид Куравлев с женой, дочерью и сыном

Друзья Куравлева рассказали, что завещание он составил давно: по их данным, которые они сообщили kp.ru имущество будет принадлежать дочери и сыну народного артиста. Других вариантов и быть не могло. При этом и у Василия, и у Екатерины есть своя жилплощадь.

Что же оставил народный артист наследникам? Супруги Куравлевы с детьми жили в квартире в районе Можайского шоссе. Только в «нулевые» съехали с этих квадратных метров: народному артисту дали квартиру в самом центре Москвы, где и жил последние годы Куравлев с дочкой. Это 5-комнатная квартира на четвертом этаже в Доме на набережной – из окон видно Москву-реку, Храм Христа Спасителя. В подъезде всего 22 квартиры – по 2 на площадке. Под Куравлевыми давно купил квартиру Геннадий Хазанов для дочери, а она эту жилплощадь сдавала. Похожая 5-комнатная квартира в этом доме стоит – от 82 млн. руб. Также у Леонида Куравлева была дача в дальнем Подмосковье – еще с советских времен: а это еще около 10 млн. руб. Кроме того, у актера остались сбережения. У дочери Леонида Вячеславовича есть своя квартира, но пока она будет жить в родительской – в Доме на набережной. Все имущество будет поделено между сыном и дочерью в равных долях.

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