Главное о начале переговоров Путина и Орбана

Личная встреча прошла в Кремле за огромным 5-метровых круглым столом Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Европейский политик имеет репутацию союзника Москвы. Официально он прибыл к нам, чтобы договориться о новых поставках газа. Но в ЕС уже заявили, что встреча с президентом может помешать единой антироссийской позиции запада.

Личная встреча прошла в Кремле за огромным 5-метровых круглым столом. Что делать – требование безопасности. На таком расстоянии у политиков нет шансов даже случайно заразить друг друга. При этом, сохраняются плюсы личного общения.

- Газпром подписал с Венгрией два долгосрочных контракта до 2036 года. Это, в первую очередь, результат вашей работы. Но важно не только, что будут стабильные поставки, но и то, что сегодня Венгрия покупает газ в пять раз дешевле рынка, - рассказал Путин.

В ответ Орбан заметил, что Россия за последнее время помогла Венгрии решить две проблемы: вакцинную и энергетическую. 900 тысяч венгров защищены нашей прививкой. А долгосрочные контракты помогли во время газового кризиса.

Европейский политик на встрече подтвердил, что хочет договориться об увеличении поставок голубого топлива.

- Это наша 12-я встреча. У нас за 13 лет накопилось больше всего воспоминаний о едином прошлом России и Евросоюза, так как большая часть остальных политиков за это время уже сменилась. И я не планирую уходить – в апреле выборы. У меня обоснованные предположения, что мы будем сотрудничать в течение многих лет, - заявил Орбан.

В конце вступительной части Путин пообещал рассказать венгерскому премьеру, как идут переговоры Москвы и НАТО. В ответ европейский политик сообщил, что прибыл и с миссией мира, так как никто войны не хочет.