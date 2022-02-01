Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 февраля 2022 12:18

Путин заявил, что готов работать с любым правительством Венгрии

Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Владимир Путин и Виктор Орбан

Владимир Путин и Виктор Орбан

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти готовы работать с любым руководством Венгрии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

«Мы обычно в таких случаях, когда у наших партнеров намечаются выборы, говорим, что мы будем работать с любым избранным руководством. Должен отметить, что по итогам вашей работы на российском направлении все-таки многое сделано в интересах народа Венгрии и в интересах России», – сказал российский лидер.

Выборы в Венгрии, по итогам которых будут определены премьер-министр и новое правительство республики, пройдут 3 апреля 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, встреча Путина и Орбана прошла во вторник, 1 февраля, в Москве. Премьер Венгрии высоко оценил российскую помощь республике в энергетической сфере, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он также указал на заинтересованность Будапешта в увеличении объемов поставок российского газа.