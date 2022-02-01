Путин заявил, что готов работать с любым правительством Венгрии

Владимир Путин и Виктор Орбан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти готовы работать с любым руководством Венгрии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

«Мы обычно в таких случаях, когда у наших партнеров намечаются выборы, говорим, что мы будем работать с любым избранным руководством. Должен отметить, что по итогам вашей работы на российском направлении все-таки многое сделано в интересах народа Венгрии и в интересах России», – сказал российский лидер.

Выборы в Венгрии, по итогам которых будут определены премьер-министр и новое правительство республики, пройдут 3 апреля 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, встреча Путина и Орбана прошла во вторник, 1 февраля, в Москве. Премьер Венгрии высоко оценил российскую помощь республике в энергетической сфере, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он также указал на заинтересованность Будапешта в увеличении объемов поставок российского газа.