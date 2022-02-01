Выносил к речке по частям. Стали известны подробности убийства финалистки "Мисс Россия"

Муж утопил тело убитой жены в реке. Фото: Александр РОГОЗА

Последние новости, конечно, навели шороху в тихой жизни поселка «Андерсен» в Новой Москве. Квартиры здесь как раз и покупают, чтоб жить без лишних тревог. Несколько кварталов трехэтажных кирпичных домов - в модном скандинавском стиле. Окна в пол. Закрытая территория с КПП и шлагбаумом. Все свои. И даже набережная есть - ухоженный променад у реки Десна с уточками.

И тут на тебе - убийство. Да еще с такими кровавыми подробностями.

В «Андерсене» последние пару лет жила семья Поповых. Начальник среднего звена из метро Александр Попов. Его супруга Ксения, бывшая финалистка «Мисс Россия» и модель. Их шестилетняя дочка.

В конце прошлого года Александр сообщил в полицию, что супруга пропала. Мол, еще в августе улетела отдыхать в Дубай. Одно время писала ему в инстаграме (и выкладывала фотки с пляжей), а потом перестала выходить на связь. Правда, во время проверки выяснилось, что на самом деле Ксения никуда не уезжала, ее мобильник все это время был активен в районе дома семьи. А потом Александр признался: жену он «случайно» убил во время ссоры, расчленил и выбросил в реку. И несколько месяцев вел в ее телефона страничку Ксении, выкладывая старые фотки - чтобы знакомые и родные поверили, что она жива, просто уехала.

Ксения - бывшая королева красоты и модель. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ВЫНЕС ТЕЛО К РЕКЕ В НЕСКОЛЬКО ХОДОК

Дом красного кирпича, где все произошло, - в самом начале поселка. Поповы жили в двухкомнатной квартире на втором этаже. В близких соседях всего две квартиры. Но и тамошние жильцы дружбу с Поповыми не водили.

- Тут люди как-то обособлено живут, в гости друг к другу почти никто не ходит. Вот и мы были знакомы на уровне «здрасьте - здрасьте», - говорит одна из соседок. - Со стороны это совершенно нормальная семья была. Иногда они выходили на прогулку втроем. Мне кажется, иногда даже за ручки держались.

Трагедия случилась в тихом поселке «Андресен» Фото: Александр РОГОЗА

Продавец небольшого магазина пару тоже прекрасно помнит.

- Совершенно обычные. В дочке оба души не чаяли. Особенно отец - тот всегда ей любые вкусняшки покупал по первому зову. Баловал. Когда их фото начали показывать в интернете, я задним умом начала вспоминать. Нет, ничего плохого про них сказать не могу. Ни следов побоев у женщины, никакой грубости со стороны этого мужчины к ней я никогда не слышала.

Тем не менее одной августовской ночью Александр Попов в несколько ходок вынес из квартиры расчлененные останки жены - в черных мешках для мусора. Я прошелся по этому маршруту - до реки от подъезда минуты две-три пешком. Дырка в заборе. Удобный спуск к реке Десна.

Здесь же, на берегу, Попов - как говорит источник в следствии - привязывал к пакетам найденные на берегу камни. И бросал в воду.

- Водолазы обследовали уже довольно большой отрезок реки, но фрагментов тела Ксении Поповой пока не нашли, - рассказывает источник. - Возможно, их за эти почти пять месяцев унесло ещё ниже по течению.

Соседи мало общаются между собой. Никто не знал, что происходит за закрытой дверью. Фото: Александр РОГОЗА

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Квартиру, в которой произошло убийство, Поповы арендовали. Напомним, в Новокузнецке, откуда семья переехала в столицу в конце 2010-х, Александр был довольно успешным чиновником - побывал вице-мэром города с населением около 550 тысяч человек, потом возглавлял учреждение, которое отвечало за поставки питания в школах. После переезда в Москву устроился на административную должность в системе столичного метро. (И даже купил квартиру в соседней новостройке. И тут же сдал ее в аренду - потому что она небольшого размера. Зато хороша как инвестиция - за полтора года выросла в цене примерно на 3 млн рублей).

- Осенью, через пару месяцев после «отъезда Ксении в Дубай», Александр принял решение съехать с квартиры, отказался от аренды, - продолжает источник в следствии. - А собственница перед тем, как сдать жилье другим людям, затеяла там ремонт. Насколько известно, в декабре рабочие ободрали стены, перестелили ламинат. Таким образом, были уничтожены почти все улики по убийству Ксении.

Муж утопил тело убитой жены по частям в реке. Фото: Александр РОГОЗА

Собственница квартиры уверяет, что решение о ремонте приняла сама, не по подсказке Попова. Но мужчину, очевидно, такой поворот весьма обрадовал. Это был прекрасный шанс выйти сухим из воды. Говорят же: нет тела (и следов убийства) - нет дела. Заявлять об исчезновении супруги Александр отправился лишь после того, как все работы в квартире были завершены.

- Тем не менее, криминалистам все-таки удалось найти следы крови Ксении Поповой - в местах, которые во время ремонта не были затронуты рабочими, - утверждает источник.

По словам соседей, после последних новостей из злополучной двушки поспешили съехать и новые квартиранты. А в квартиру уже целую неделю каждый день для Следственных действий приезжают сотрудники Следственного комитета и различные эксперты.

Как ранее сообщал сайт kp.ru в пособничестве сокрытия следов преступления подозревают одного из друзей Попова. К этому мужчине он отвез на двое суток шестилетнюю дочь, чтобы без свидетелей расчленить тело бывшей финалистки «Мисс Россия». На данный момент в следствии не исключают, что этот друг (кстати, бывший силовик) не только знал об убийстве, но и мог давать советы Попову, что сделать, чтобы не попасться.