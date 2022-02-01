Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
1 февраля 2022 15:04

Выносил к речке по частям. Стали известны подробности убийства финалистки "Мисс Россия"

Почти все улики убийства финалистки конкурса «Мисс Россия» были уничтожены во время ремонта квартиры
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Муж утопил тело убитой жены в реке.

Муж утопил тело убитой жены в реке.

Фото: Александр РОГОЗА

Последние новости, конечно, навели шороху в тихой жизни поселка «Андерсен» в Новой Москве. Квартиры здесь как раз и покупают, чтоб жить без лишних тревог. Несколько кварталов трехэтажных кирпичных домов - в модном скандинавском стиле. Окна в пол. Закрытая территория с КПП и шлагбаумом. Все свои. И даже набережная есть - ухоженный променад у реки Десна с уточками.

И тут на тебе - убийство. Да еще с такими кровавыми подробностями.

В «Андерсене» последние пару лет жила семья Поповых. Начальник среднего звена из метро Александр Попов. Его супруга Ксения, бывшая финалистка «Мисс Россия» и модель. Их шестилетняя дочка.

В конце прошлого года Александр сообщил в полицию, что супруга пропала. Мол, еще в августе улетела отдыхать в Дубай. Одно время писала ему в инстаграме (и выкладывала фотки с пляжей), а потом перестала выходить на связь. Правда, во время проверки выяснилось, что на самом деле Ксения никуда не уезжала, ее мобильник все это время был активен в районе дома семьи. А потом Александр признался: жену он «случайно» убил во время ссоры, расчленил и выбросил в реку. И несколько месяцев вел в ее телефона страничку Ксении, выкладывая старые фотки - чтобы знакомые и родные поверили, что она жива, просто уехала.

Ксения - бывшая королева красоты и модель.

Ксения - бывшая королева красоты и модель.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ВЫНЕС ТЕЛО К РЕКЕ В НЕСКОЛЬКО ХОДОК

Дом красного кирпича, где все произошло, - в самом начале поселка. Поповы жили в двухкомнатной квартире на втором этаже. В близких соседях всего две квартиры. Но и тамошние жильцы дружбу с Поповыми не водили.

- Тут люди как-то обособлено живут, в гости друг к другу почти никто не ходит. Вот и мы были знакомы на уровне «здрасьте - здрасьте», - говорит одна из соседок. - Со стороны это совершенно нормальная семья была. Иногда они выходили на прогулку втроем. Мне кажется, иногда даже за ручки держались.

Трагедия случилась в тихом поселке «Андресен»

Трагедия случилась в тихом поселке «Андресен»

Фото: Александр РОГОЗА

Продавец небольшого магазина пару тоже прекрасно помнит.

- Совершенно обычные. В дочке оба души не чаяли. Особенно отец - тот всегда ей любые вкусняшки покупал по первому зову. Баловал. Когда их фото начали показывать в интернете, я задним умом начала вспоминать. Нет, ничего плохого про них сказать не могу. Ни следов побоев у женщины, никакой грубости со стороны этого мужчины к ней я никогда не слышала.

Тем не менее одной августовской ночью Александр Попов в несколько ходок вынес из квартиры расчлененные останки жены - в черных мешках для мусора. Я прошелся по этому маршруту - до реки от подъезда минуты две-три пешком. Дырка в заборе. Удобный спуск к реке Десна.

Здесь же, на берегу, Попов - как говорит источник в следствии - привязывал к пакетам найденные на берегу камни. И бросал в воду.

- Водолазы обследовали уже довольно большой отрезок реки, но фрагментов тела Ксении Поповой пока не нашли, - рассказывает источник. - Возможно, их за эти почти пять месяцев унесло ещё ниже по течению.

Соседи мало общаются между собой. Никто не знал, что происходит за закрытой дверью.

Соседи мало общаются между собой. Никто не знал, что происходит за закрытой дверью.

Фото: Александр РОГОЗА

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Квартиру, в которой произошло убийство, Поповы арендовали. Напомним, в Новокузнецке, откуда семья переехала в столицу в конце 2010-х, Александр был довольно успешным чиновником - побывал вице-мэром города с населением около 550 тысяч человек, потом возглавлял учреждение, которое отвечало за поставки питания в школах. После переезда в Москву устроился на административную должность в системе столичного метро. (И даже купил квартиру в соседней новостройке. И тут же сдал ее в аренду - потому что она небольшого размера. Зато хороша как инвестиция - за полтора года выросла в цене примерно на 3 млн рублей).

- Осенью, через пару месяцев после «отъезда Ксении в Дубай», Александр принял решение съехать с квартиры, отказался от аренды, - продолжает источник в следствии. - А собственница перед тем, как сдать жилье другим людям, затеяла там ремонт. Насколько известно, в декабре рабочие ободрали стены, перестелили ламинат. Таким образом, были уничтожены почти все улики по убийству Ксении.

Муж утопил тело убитой жены по частям в реке.

Муж утопил тело убитой жены по частям в реке.

Фото: Александр РОГОЗА

Собственница квартиры уверяет, что решение о ремонте приняла сама, не по подсказке Попова. Но мужчину, очевидно, такой поворот весьма обрадовал. Это был прекрасный шанс выйти сухим из воды. Говорят же: нет тела (и следов убийства) - нет дела. Заявлять об исчезновении супруги Александр отправился лишь после того, как все работы в квартире были завершены.

- Тем не менее, криминалистам все-таки удалось найти следы крови Ксении Поповой - в местах, которые во время ремонта не были затронуты рабочими, - утверждает источник.

По словам соседей, после последних новостей из злополучной двушки поспешили съехать и новые квартиранты. А в квартиру уже целую неделю каждый день для Следственных действий приезжают сотрудники Следственного комитета и различные эксперты.

Как ранее сообщал сайт kp.ru в пособничестве сокрытия следов преступления подозревают одного из друзей Попова. К этому мужчине он отвез на двое суток шестилетнюю дочь, чтобы без свидетелей расчленить тело бывшей финалистки «Мисс Россия». На данный момент в следствии не исключают, что этот друг (кстати, бывший силовик) не только знал об убийстве, но и мог давать советы Попову, что сделать, чтобы не попасться.

ЧПКАРТИНА ДНЯ