Генпрокуратура готовит поправки к законодательству о дорожных комплексах

Генпрокуратура подготовила предложения по изменению законодательства, регулирующего работу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генпрокуратура недавно сообщила, что подготовила предложения по изменению законодательства, регулирующего работу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сделало это ведомство после масштабных проверок видеокамер в регионах, которые выявили массу нарушений. Так, очень часто камеры установлены не на действительно опасных участках, для снижения аварийности, а просто для сбора денег в казну того или иного региона. Кроме того, выявлено много нарушений в работе самих устройств, камеры работают с техническими погрешностями, а автомобилисты получают незаконные штрафы. И чтобы аннулировать эти штрафы, автомобилистам приходится прилагать усилия, потому что по закону, без обращения гражданина или протеста прокуратуры ГИБДД не может отменить постановление. В поправках, подготовленных Генпрокуратурой, в частности, предлагается упростить жизнь водителям, и, если становится понятно, что штраф выписан некорректно, отменять его, не дожидаясь заявления незаконно оштрафованного.

Своим мнением об инициативе Генпрокуратуры делится главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

- Проверка Генпрокуратуры лишь подтвердила то, что так много говорили в СМИ, в том числе «За рулем», правозащитники, я в том числе, поскольку вхожу в рабочую группу по защите прав автомобилистов при ОНФ. Но когда это начинает говорить Генпрокуратура, подкрепляя свои слова результатами проверок с конкретными выкладками, эти доводы приобретают еще больший вес.

На мой взгляд, мы зашли слишком далеко с камерами, потому что по количеству штрафов, которые были выписаны в России в прошлом году, Россия вышла на первое место в мире, а по безопасности, по количеству смертей на дороге результаты у нас отнюдь не лучшие. Хотя движемся мы в правильном направлении, но как-то очень медленно. И выводы Генпрокуратуры, что камеры ставятся зачастую не в местах концентрации ДТП, а там, где можно больше «настричь» денег, подтверждают то, что мы, журналисты, много раз говорили. Происходит это потому, что производители комплексов фотовидеофиксации и софта являются движителями этого процесса – чем больше они выпустят этих камер, тем лучше. Их надо устанавливать, обслуживать, поверять, ремонтировать, а это все денежки. Поэтому в регионах ответственным за установку камер напрямую говорится: «Если вы поставите более сложные камеры, если они будут фиксировать не только превышение скорости, а и еще несколько нарушений, то вы сможете притащить в бюджет уже не сто рублей(условно), а двести. В региональные бюджеты на момент составления уже закладываются штрафные деньги, которые мы с вами должны выложить из кармана. И властям хочется заложить побольше денег, чтобы бюджет был «повеселее».

Причем штрафуют нас электронно, очень быстро, инспекторы центров автоматической фиксации административных правонарушений по факту ничего не проверяют, подмахивая постановления автоматом, просто потому что на это дается слишком мало времени. Так, в редакции «За рулем» было несколько случаев, когда приходили штрафы не на наши автомобили. И это было очевидно, не надо даже быть специалистом. Мы эти штрафы отменяли, но для этого надо было написать претензию, отправить заказным письмом, то есть этим позаниматься и за себя побороться. И ситуация, когда видно, что штраф выписан незаконно, а ГИБДД не может его отменить, потому что по закону такой автомобилист должен сначала написать заявление, в 21 веке выглядит верхом цинизма. Автовладельцы остаются полубесправными существами, которые должны сами доказывать свою невиновность. В 2022 году мы заслуживаем того, чтобы жить более цивилизованно.

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