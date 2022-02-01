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1 февраля 2022 17:00

Владимир Шевченко: В день рождения Бориса Ельцина Владимир Путин прислал к его могиле на Новодевичьем корзину цветов

Об этом бывший шеф протокола первого Президента России рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
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Бывший руководитель службы протокола президента СССР М. Горбачева и первого президента России Б. Ельцина Владимир Шевченко

Бывший руководитель службы протокола президента СССР М. Горбачева и первого президента России Б. Ельцина Владимир Шевченко

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Владимир Николаевич, 1 февраля - день рождения Бориса Николаевича Ельцина. Как эту дату отметили в столь непростых условиях?

- Да, условия - такие особые. Но каждый, кто посчитал нужным, пришел на Новодевичье, возложил цветы к могиле.

Прислал корзину цветов Владимир Путин.

Были также цветы от Дмитрия Медведева, от Анатолия Чубайса.

Конечно же, Наина Иосифовна Ельцина в этот день приехала на могилу Бориса Николаевича...

- Скажите, а много было народу?

- Ну, в этот раз мы не собирали специально людей. А каждый шел по своему графику.

Поэтому, я не могу тебе сказать точно, сколько было народу. Когда я туда приехал, там находились человек пять, не больше.

Это специально так было сделано. Чтобы людей развести, чтобы не было толкучки.

- Вам удалось с Наиной Иосифовной пообщаться?

- Я с ней общаюсь все время. А что?

- Как я понимаю, сегодня вы с ней, собственно, провели несколько часов. Как она себя чувствует, о чем говорили?

- Она нормально себя чувствует. О чем в таких случаях говорят? Вспоминаешь хорошее, сожалеешь о том, что не дожил до 91-го года. (Именно эта дата отмечалась сегодня. - А.Г.) Вот и все.

Что может быть в это время? Ничего особого такого не было.

- Понятно. А дочери, внуки тоже были?

- Лена (Елена Окуловка. - А.Г.) была, а Таня (Татьяна Юмашева) – нет. Их в Москве не было. (Младшая дочь Бориса Ельцина замужем за Валентином Юмашевым, бывшем главой Администрации Президента России.- А.Г.)

- Я понял. Звонков, скажите, с малой родины первого президента много было?

- Откуда, с какой родины-то? Ты имеешь в виду…

- Из Екатеринбурга, конечно.

- В Бутке (село в Свердловской области, где родился Борис Ельцин. - А.Г.) уже никто (из родственников) не живет. Нет, ну, оттуда Наине Иосифовне звонят, но я точно не могу тебе сказать - кто именно.

- Ну, и… уже, ну, как бы поминали - каждый у себя дома, да?

- Ну, конечно.

- Какой-то случай сегодня всплыл? Какой-то интересный, необычный эпизод, связанный с Борисом Николаевичем?

- Саш, это можно вспоминать, когда стоишь и разговариваешь долго или сидишь за столом. Я тебе говорю, здесь было так все организовано, чтобы не было никаких лишних контактов. Поэтому, я тебе не могу сказать, какие там за столом у них были потом разговоры.

- Ну, главное, что этот день не остался незамеченным.

- Да, совершенно верно. Ну, в условиях пандемии, конечно, поминки прошли - в узком кругу, что называется. Люди между собой поговорили, повспоминали.

- Ну, понятно. Ладно, будем помнить. Помянем Бориса Николаевича. Обнимаю, пока.

- Счастливо...

ИНТЕРВЬЮБорис Ельцин: досье KP.RU
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