Владимир Шевченко: В день рождения Бориса Ельцина Владимир Путин прислал к его могиле на Новодевичьем корзину цветов

Бывший руководитель службы протокола президента СССР М. Горбачева и первого президента России Б. Ельцина Владимир Шевченко
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- ...Владимир Николаевич, 1 февраля - день рождения Бориса Николаевича Ельцина. Как эту дату отметили в столь непростых условиях?
- Да, условия - такие особые. Но каждый, кто посчитал нужным, пришел на Новодевичье, возложил цветы к могиле.
Прислал корзину цветов Владимир Путин.
Были также цветы от Дмитрия Медведева, от Анатолия Чубайса.
Конечно же, Наина Иосифовна Ельцина в этот день приехала на могилу Бориса Николаевича...
- Скажите, а много было народу?
- Ну, в этот раз мы не собирали специально людей. А каждый шел по своему графику.
Поэтому, я не могу тебе сказать точно, сколько было народу. Когда я туда приехал, там находились человек пять, не больше.
Это специально так было сделано. Чтобы людей развести, чтобы не было толкучки.
- Вам удалось с Наиной Иосифовной пообщаться?
- Я с ней общаюсь все время. А что?
- Как я понимаю, сегодня вы с ней, собственно, провели несколько часов. Как она себя чувствует, о чем говорили?
- Она нормально себя чувствует. О чем в таких случаях говорят? Вспоминаешь хорошее, сожалеешь о том, что не дожил до 91-го года. (Именно эта дата отмечалась сегодня. - А.Г.) Вот и все.
Что может быть в это время? Ничего особого такого не было.
- Понятно. А дочери, внуки тоже были?
- Лена (Елена Окуловка. - А.Г.) была, а Таня (Татьяна Юмашева) – нет. Их в Москве не было. (Младшая дочь Бориса Ельцина замужем за Валентином Юмашевым, бывшем главой Администрации Президента России.- А.Г.)
- Я понял. Звонков, скажите, с малой родины первого президента много было?
- Откуда, с какой родины-то? Ты имеешь в виду…
- Из Екатеринбурга, конечно.
- В Бутке (село в Свердловской области, где родился Борис Ельцин. - А.Г.) уже никто (из родственников) не живет. Нет, ну, оттуда Наине Иосифовне звонят, но я точно не могу тебе сказать - кто именно.
- Ну, и… уже, ну, как бы поминали - каждый у себя дома, да?
- Ну, конечно.
- Какой-то случай сегодня всплыл? Какой-то интересный, необычный эпизод, связанный с Борисом Николаевичем?
- Саш, это можно вспоминать, когда стоишь и разговариваешь долго или сидишь за столом. Я тебе говорю, здесь было так все организовано, чтобы не было никаких лишних контактов. Поэтому, я тебе не могу сказать, какие там за столом у них были потом разговоры.
- Ну, главное, что этот день не остался незамеченным.
- Да, совершенно верно. Ну, в условиях пандемии, конечно, поминки прошли - в узком кругу, что называется. Люди между собой поговорили, повспоминали.
- Ну, понятно. Ладно, будем помнить. Помянем Бориса Николаевича. Обнимаю, пока.
- Счастливо...