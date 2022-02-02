«Хаббл» показал, как может выглядеть столкновения нашей галактики Млечный путь с Туманностью Андромеды

Космический телескоп «Хаббл» получил фото столкновения группы из трех галактик. Фото: esahubble.org

По прогнозам ученых галактика Млечный путь (наш дом, где находится Солнечная система) и галактика Туманность Андромеды столкнуться через 4,5 миллиарда лет. А уже совсем “скоро” - через 3 миллиарда лет - Андромеда приблизится к нам настолько близко, что звезды ее галактики будут видны невооруженным глазом. Что из себя будет представлять это столкновение? Сегодня, благодаря свежему снимку телескопа “Хаббл”, можно представить, как слияние Млечного пути и Андромеды будет выглядеть со стороны, например, с точки зрения каких-нибудь зеленых человечков. В роли модели выступила группа из трех галактик под общим названием NGC 7764A. Они находятся в созвездии Феникса на расстоянии 425 миллионов световых лет от Земли.

- Две галактики в правом верхнем углу изображения, кажется, находятся в процессе слияния друг с другом, — описывают снимок специалисты Европейского космического агентства. — Длинные потоки звезд и газа, исходящие от них, создают впечатление, что они обе только что подверглись удару со стороны галактики в форме шара для боулинга, которая находится в левом нижнем углу изображения.

А вот как прокомментировал фотографию Александр Иванчик, профессор Высшей школы фундаментальных физических исследований Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (вуз – участник программы «Приоритет 2030»):

- В процессе формирования Вселенной появляются галактики, которые гравитационно взаимодействуют и сталкиваются друг с другом. Причем сталкиваются не только галактики, но даже скопления галактик. Чаще всего, во время таких событий реальных столкновений звезд одной галактиками со звездами другой не происходит. Однако гравитационные приливные силы большей галактики могут «отрывать» газовые части от более мелкой. “Хаббл” снял красивое изображение столкновения трех галактик, известных под общим названием NGC 7764A. Это фото подтверждает ключевые концепции теории формирования крупномасштабной структуры и эволюции галактик.

Процесс слияния и прохождения галактик друг через друга может протекать сотни тысяч и даже миллионы лет. На данный момент расчеты на суперкомпьютерах подтвердили, что подобные явления не редкость во Вселенной. А оптические наблюдения, в частности фотографии, полученные “Хабблом”, позволяют воочию увидеть подобные события. Это приводит к лучшему пониманию процессов слияния.

Стоит отметить, что вероятность столкновения нашей галактики Млечный путь с туманностью Андромеды (такой же большой галактикой, как и наша) составляет почти 100 процентов. Через несколько миллиардов лет наши галактики начнут проходить друг через друга. Как я уже говорил, галактики – это довольно разряженные звездные системы и поэтому вероятность массового столкновения звезд почти ничтожна. Хотя некоторые звезды будут проходить очень близко друг к другу. В этом случае их гравитационное взаимодействие может приводить к «выкидыванию» звезд с их привычных путей. Естественно, в этом случае будут разрушены и планетные системы. Но риск такого развития событий это малые доли процента, учитывая общее число звезд в галактиках (Млечный путь насчитывает от 200 до 400 миллиардов звезд - Ред).

Сценарии столкновения Млечного пути с туманностью Андромеды уже просчитывается на суперкомпьютерах. Надо сказать, что подобные столкновения в истории галактики Млечный путь случались и раньше. Ученые видят это по скоплению следов газа (газовых струй и потоков) вблизи Млечного пути. Дело в том, что во время столкновения нашей Галактики со своими сателлитами (карликовые галактики, которые вращаются вокруг нашей) она «обдирает» с них вещество, за ними остаются газовые следы. Это приводит к поставке нового газа и запуску новых очагов звездообразования в нашей Галактике.