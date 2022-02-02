Лучшие книги о войне: документы, фотографии, дневники, расследования

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К этой памятной дате «Комсомольская правда» представляет книги, в которых дается самая последняя информация о событиях Великой отечественной войны, собраны документы, ранее находившиеся под грифом секретности, уникальные фотографии и свидетельства очевидцев.

«22 июня 1941 года. День, когда обрушился мир»

«Обнаружил в этой книге для себя много нового и интересного. Опубликованные в ней материалы дают объективную картину того, что происходило в недрах советского руководства, в германском рейхе и в сфере международных отношений в этот критический момент», - Патриарх московский всея Руси Кирилл.

Книга «22 июня 1941 года. День, когда обрушился мир» позволит прожить этот великий день, который разделил жизнь каждого советского человека на «до и после». В книге собраны воспоминания и свидетельства самых разных людей: от москвички Маруси К. до наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, фотографии последних мирных часов и первые боевые сводки. Реальные документы, публикации газет и журналов, прямая речь очевидцев позволяют создать широкую панораму рокового воскресенья 1941 года.

В книге также описаны события мирового и межгосударственного уровня, предшествовавшие войне, международная реакция на нападение Германии на СССР. Воспоминания дипломатов и разведчиков, отрывки из международных СМИ позволят понять сложность и неоднозначность событий, приведших к началу войны.

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями и содержит целый ряд документов, в том числе и тех, с которых лишь недавно был снят гриф секретности.

«1941 год. Битва за Москву»

Книга «1941 год. Битва за Москву» повествует о том, что происходило во время Московской битвы и на фронтах, и в самой Москве. О военной и, как это ни странно, мирной жизни города в условиях настоящей вражеской осады. О том, как на Москву обрушилась немецкая операция «Тайфун», как все жители смогли внести свой вклад борьбу за свой родной город.

Авторы отходят от сборников сухих цифр и сводок, альтернативных историй начала войны, домыслов и фальсификаций. В книге представлены редкие фотографии и хроники, свидетельства очевидцев и ранее засекреченные документы, которые впервые предстают перед широкой аудиторией. Все это проливает новый свет на исторические события, создает широкую панораму Битвы под Москвой 1941 года.

«Главные документы Великой Отечественной войны»

Альбом «Главные документы Великой Отечественной войны» - это 1400 уникальных директив Сталина, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий того времени, еще недавно находившихся под грифом "Совершенно секретно".

Многие из них до сих пор давались только в пересказе историков, сегодня любители истории могут с ними ознакомиться лично. Под одной обложкой собраны шифровки советских разведчиков перед началом войны, резолюции Сталина, решающие судьбы тысяч городов, сотен заводов, десятков армий. Тут есть и документы с рукописной правкой Сталина, высших руководителей СССР и военачальников.

Книга дает возможность собственными глазами увидеть и прочитать главные документы войны в подлиннике и понять для себя, без толкований, как ковалась Победа.