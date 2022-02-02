Проклятие «Мисс…»: Расчлененная вице-мэром модель училась в школе с другой красавицей, которая трагически ушла в том же возрасте

Ксения была моделью, в 2010 году выиграла титул «Мисс Кузбасс» и участвовала в финале конкурса «Мисс Россия» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока московские следователи разбираются в жутких деталях убийства бывшей «Мисс Кузбасс» Ксении Поповой, kp.ru стали известны жуткие пересечения с трагической судьбой другой модели из того же Новокузнецка.

Как мы уже сообщали, региональный отбор к конкурсу «Мисс Россия» Ксения Попова (тогда еще Сапожкова) выиграла в 2010 году. Тогда о ней много писали в местной кемеровской прессе - девушка едет на национальный финал защищать честь региона!

- Тогда Ксюше ставили в пример Анну Литвинову, которая училась в том же новокузнецком лицее №11, на несколько классов старше, - говорят знакомые семьи Сапожковых.

Литвинова стала «Мисс Кузбасс» в 2003-м. Спустя несколько лет выиграла конкурс «Мисс Вселенная - Россия», а затем, уже на мировом финале в Лос-Анджелесе, вошла в ТОП-20 самых красивых девушек планеты. После такого успеха Анна переехала из Новокузнецка в Москву, пробовал себя в модельном бизнесе. Потом работала дизайнером интерьеров. Однако в какой-то момент у молодой женщины обнаружили меланому - злокачественную опухоль кожи. Друзья отправили Анну Литвинову на лечение в Германию. Но врачи ее не смогли спасти - красавица скончалась в немецкой клинике в возрасте 31 года.

Ксения Сапожкова-Попова, напомним, после победы в «Мисс Кузбасс» участвовала в национальном финале «Мисс Россия». Снималась для журналов. Однажды даже ездила в качестве модели на Неделю моды в Сеуле - по приглашению одного из южнокорейских агентств. Но в итоге выбрала другой путь - вышла замуж. Избранником модели стал молодой перспективный чиновник Александр Попов. В 27 лет он стал в Новокузнецке главой целого района, затем поработал вице-мэром города. Несколько лет назад семейная пара с дочерью (девочке сейчас шесть лет) переехала в Москву. Об исчезновении Ксении муж заявил в конце декабря 2021 года. Якобы женщина еще в августе одна уехала отдыхать в Дубай, общалась только через Инстаграм, а потом перестала выходить на связь. Позже Попов признался, что на самом деле он убил жену во время ссоры, расчленил тело и вынес в мешках от мусора в реку.

После трагической гибели Ксении Поповой некоторые как раз и обратили внимание на такие странные пересечения в судьбах двух моделей-землячек.

Обе девушки учились в одном лицее (пусть и выпустились в разные годы), жили на соседних улицах, выиграли конкурс красоты «Мисс Кузбасс». Затем у обоих - переезд в Москву. И трагические смерти примерно в одном возрасте. Анна Литвинова ушла в 31 год, а Ксения Попова была убита за три дня до своего 30-летия.