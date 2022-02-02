Вот это поворот: Состав хоккейной сборной России на Олимпиаде определяет астролог?

Итак, 9 февраля сборная России стартует в хоккейном турнире Олимпиады-2022. За неделю до этого она отправилась в Пекин и заселилась в олимпийскую деревню. Многие спортивные СМИ отметили странность решений штаба команды, которые связаны с выбором хоккеистов. Так, например, сайт Sportbox - изучив состав нашей сборной - предрекает «красной машине» скучный и трусливый хоккей.

Если говорить конкретно, в сборной отсутствует один из лучших нападающих КХЛ Антон Бурдасов. А второй снайпер российской лиги Андрей Кузьменко вошел лишь в число запасных. Более того, из 10 самых метких российских бомбардиров КХЛ этого сезона в сборную попало только двое! А вы, уважаемый читатель, не находите это странным?

«ПРЕОБЛАДАНИЕ ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ НАД КОМАНДНЫМИ»

Российские СМИ, в первую очередь, спортивные, традиционно склонны считать любые непонятные явления теорией заговора. Происходящее связывают со сменой власти в российском хоккее. Валерия Брагина на посту главного тренера сменил Алексей Жамнов, генерального менеджера Романа Ротенберга - бывший звездный хоккеист Илья Ковальчук. Но вместе с ним большое влияние на команду имеет «тайный советник» - президент ЦСКА Игорь Есмантович. Считается, что именно его решения повлияли на состав олимпийской сборной.

Крупнейший спортивный портал России «Чемпионат» обращает внимание на невероятную лояльность Есмантовича к игрокам ЦСКА, команды, которую он возглавляет: «Вопиющее преобладание личных интересов над командными. В окончательном составе сборной России на Пекин аж 7 хоккеистов ЦСКА».

Мы решили разобраться в проблеме и выяснили удивительные подробности. Оказывается, много чего в хоккейной сборной России теперь определяет… астролог. Говорят, человек такого профиля был около главной команды страны и раньше, но сейчас к его мнению прислушиваются особо. Речь, конечно же, о новом тренерском штабе и «советниках».

Итак…

ЗВЕЗДОЧЕТ ШЕР ИСМАИЛОВ

В информпространстве о человеке с такими ФИО вы ровным счетом ничего не найдете. Но в кулуарах российского хоккея фигура этого астролога известна уже больше десяти лет. В спорте он, как говорят, появился благодаря Рашиду Нургалиеву, бывшему министру внутренних дел и куратору одного их самых громких хоккейных проектов конца 2000-х - ХК МВД. Отец Исмаилова в свое время был сослуживцем Рашида Гумаровича. Исмаилов-старший в 1980-х погиб в Афганистане.

В какой-то момент Шер Исмаилов внезапно открыл в себе эзотерические таланты. И даже сумел соединить оккультный мистицизм с вопросами психологической совместимости при формировании успешных команд, в том числе спортивных. Благодаря покровительству старших товарищей молодой «повелитель гороскопов» легализовался в хоккейном мире. И даже сумел увлечь своими теориями Олега Знарка.

В то время харизматичный специалист, напомним, работал главным тренером в московском «Динамо». И о его увлечении астрологией известно давно. Как минимум с 2014 года, когда Знарок сам признавался журналистам, что верит в гороскопы. Заслуженный тренер России Сергей Гимаев интерес Знарка к эзотерике косвенно подтверждал.

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА

В общем, если какой из тренеров КХЛ и был готов всерьез воспринимать выкладки гороскопов, формирующих по категориям «Огонь - Земля - Воздух», влияние парада планет на скоростную динамику команды в третьем периоде - так именно Знарок. Кто знает - возможно, опора на эзотерику реально помогала тренеру чувствовать уверенность в своих решениях, заряжать команду волей к победе, принимать важные контрмеры по ходу сложных матчей? А, возможно, Знарок справился бы и без оккультных выкладок. Так или иначе, главной причиной успехов ХК МВД и «Динамо» точно были не гороскопы.

Впрочем, недолго музыка играла, недолго Инь-Ян танцевал! От услуг Исмаилова в «Динамо» довольно быстро отказался прагматичный управленец Андрей Сафронов.

Как гласят предания, Андрей Николаевич крепко сомневался в эффективности гороскопных методик. Тем более на фоне расходов на эту статью - по слухам, заявленный Исмаиловым гонорар мог исчисляться в сотнях тысяч. И не рублей, а евро.

«СИБИРЬ» ДА ЦСКА

Как бы то ни было, астролога Исмаилова неудача с карьерой в «Динамо» не смутила. Он познакомился с угольным магнатом Дмитрием Босовым. А бизнесмен пригласил предсказателя в «Сибирь», да еще и порекомендовал тамошнему топ-менеджменту прислушиваться к прорицаниям.

Тренер Андрей Скабелка вывел «Сибирь» в финал Восточной конференции без всяких гороскопов. Можете себе представить, с каким гневом он воспринял вмешательство нематериальной эзотерики в свою профессиональную работу?! Вскоре результаты команды пошли на спад. Тут уж к бабке не ходи: явно Марс и Венера упорно не хотели направлять шайбу мимо чужих вратарей. В конце концов «Сибирь» вообще не попала в плей-офф.

А астролог Исмаилов тому времени уже вовсю совмещал работу в «Сибири» с составлением гороскопов для столичного ЦСКА. В хоккейном мире рассказывают, что Исмаилова в армейский клуб привел лично Есмантович. О степени доверия президента ЦСКА к оккультисту говорит тот факт, что они сидят в одном кабинете. Естественно, что при принятии кадровых решений - приглашение новичков, расставание с игроками - гороскопы используются по полной программе. Не говоря уже при определении составов на игру.

Материалиста и прагматика Игоря Никитина, который четыре года работал главным тренером ЦСКА, вмешательство астролога Исмаилова злило еще сильнее, чем Скабелку. Очевидцы утверждают, что покидая летом 2021-го армейский клуб Никитин не стеснялся в выражениях, поминая «хиромантию» Исмаилова.

Опора на оккультные практики и в самом деле выглядит сомнительно. ЦСКА при Есмантовиче - в общем-то разочарование для болельщиков. Обладая самым большим бюджетом в чемпионате России, армейский клуб умудряется год за годом сливать возможности завоевания Кубка Гагарина. В 2016-м на глазах всех спонсоров и кураторов проиграли седьмой матч финала «Магнитке». В 2018-м, являясь суперфаворитом финала, с 10 (!) новоиспеченными олимпийскими чемпионами в составе, ЦСКА с треском уступил 1:4 в золотой серии «Ак Барсу». А прошлой весной армейцы вновь отдали финал, в котором были обязаны выигрывать - на сей раз «Авангарду».

Понятно, что причины у поражений были вполне материальными. В первую очередь системные управленческие ошибки и слабости. Как пишут в СМИ, затянувшийся кризис ЦСКА - вполне себе рукотворный.

И зачем было злить тренеров и игроков суеверной приверженностью к гороскопам, которые вряд ли приносят пользу?

НА ОЧЕРЕДИ - СБОРНАЯ?

А теперь, как говорят в хоккейных кругах, астрология правит балом и в сборной России. И ладно бы речь шла о каких-то подготовительных турнирах вроде Евротура. Но на Олимпиаде ни у кого нет времени для экспериментов.

Если честно, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Сейчас, например, подходит к концу очередной Кубок Африки по футболу - главный для черного континента турнир на уровне сборных. И СМИ всего мира потешаются, в красках описывая, как шаманы сборных разных стран режут петухов у поля, колдуют на костях и прочими «волшебными» практиками развлекаются - чтобы принести своими футболистам победы. Получается так себе. Потому что самые «колдовские» команды, как правило, вылетают еще на ранних этапах. Но то - Африка (при всем уважении, ребят!). А то - сборная России по хоккею. Очень хочется верить, что до ритуальных жертвоприношений в раздевалке нашей команды еще не доходит.

Что нам будет рассказывать штаб сборной в случае провала в Пекине? Можно, конечно пофантазировать. Во всяком случае, не удивлюсь, если тренерский штаб на итоговой пресс-конференции будет шпарить по вызубренной шпаргалке: «Меркурий, вопреки расчетам, оказался не во втором доме. Луна ушла. Шесть означает несчастье. И китайская Аннушка все-таки разлила масло…»

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ЭТОТ «БАНКЕТ»?

Рассказывают, что в хоккейном ЦСКА все стало безупречно с точки зрения финансовой дисциплины. Все расходы ведутся цивилизованно, а контролируются строго. Государство в лице крупнейшей нефтяной корпорации выделяет деньги на развитие хоккея. И часть этих средств, вероятно, уходит на оплату таких «полезных инноваций» как астрологические выкладки и колдовство с энергетическими полями?!

В сухом остатке мы имеем, что вместо опытных профессионалов штаб сборной укомплектован людьми с минимальным опытом. Про странный список игроков, вошедших в окончательный состав, мы уже говорили. Получается, что научно обоснованные планы, проверенные многолетними методиками спортивной подготовки, отметаются с порога. И миром правит телепередача «Битва экстрасенсов».

С таким подходом действительно остается надеяться разве что только на благоприятные гороскопы.

Но это, правда, неточно.