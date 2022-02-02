Прививки от коронавируса станут регулярными

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о будущем пандемии в России, свойствах «омикрона», новых симптомах коронавируса и вакцинации. Вот самое главное:

СТАНЕТ ЛИ КОРОНАВИРУС СЕЗОННЫМ?

По словам Анны Поповой, пандемия перейдет в эндемию, то есть, ситуация с инфекцией будет подконтрольной и стабильной, когда коронавирус займет свое место в ряде сезонных вирусов, а население будет иммунизировано.

На сегодняшний день коллективный иммунитет в России превысил 64%, однако в условиях распространения штамма «омикрон» для торможения инфекции уровень иммунитета должен быть больше 90%.

ГДЕ В РОССИИ РАСПРОСТРАНЕН ВИРУС-МУТАНТ?

Чаще всего «омикрон» встречается в Москве и Санкт-Петербурге – в 80 % случаев заражения коронавирусом. 20% – приходится пока еще на «дельту».

Регионы находятся в фазе эпидемического роста. «Омикрон» там только набирает силу и составляет 20% - 30%.

БУДУТ ЛИ РАСТИ ЦИФРЫ ПО ЗАБОЛЕВШИМ?

Это зависит от свойств вируса и от коллективного иммунитета, и от того, как будут соблюдаться правила безопасности.

Сегодня показатель недельной заболеваемости коронавирусом ниже, чем заболеваемость гриппом, в те годы, когда в России были вспышки, например, в 2015-2016 годах, подчеркнула Попова. Глава Роспотребнадзора также напомнила, что защита от «омикрона» - это маски, чистые руки, чистые гаджеты и поверхности вокруг, и минимальное количество контактов.

Прививки от коронавируса станут для россиян регулярными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЯЖЕЛО ЛИ БОЛЕЮТ ЗАРАЖЕННЫЕ?

Бессимптомное течение составляет 40% случаев в Москве, и 17% - 20% по стране.

При этом летальность, число умерших среди заболевших, не растет, и она ниже, чем была у «дельты». Загруженность больничных коек снижается, считает Анна Попова.

КТО БОЛЬШЕ ПОДВЕРЖЕН ЗАБОЛЕВАНИЮ?

Больше всего от «омикрона» болеют работающие люди от 30 до 49 лет и подростки 15-18 лет. Показатели заболеваемости в возрастной группе старше 65 пока невысокие, отметила Анна Попова, и эта группа нуждается в особой защите.

В ЧЕМ СПЕЦИФИКА «ОМИКРОНА»?

Клинические симптомы в большинстве случаев развиваются на второй-третий день после заражения.

Как сообщила глава Роспотребнадзора, вирус во время мутаций утерял один из рецепторов, который обеспечивали его способность проникать в легочную ткань. «Омикрон» в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит, у детей чаще бронхит.

- Но, тяжелые формы течения, которые мы видели раньше, он не вызывает, - сказала Анна Попова. - Однако мы не знаем, какие будут осложнения. Очень маленький период времени наблюдений.

Данных по постковидным состояниям у тех, кто переболел именно «омикроном», еще не накоплено достаточно для того, чтобы делать какие-то выводы.

ПРИВИВАТЬСЯ НАМ ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННО?

Коронавирус никуда уходить не собирается, подчеркнула Анна Попова, а иммунитет после болезни - недлительный, поэтому другого варианта для человечества, кроме как вакцинироваться регулярно, просто нет.

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