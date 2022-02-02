Анна Попова: "омикрон" утратил способность коронавируса проникать в легочную ткань

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штамм "омикрон" утратил способность коронавируса проникать в легочную ткань, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вирус постоянно мутирует в поисках самой лучшей форму, наиболее адаптированную его к организму человека.

"В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань", - уточнила Попова.

Руководитель Роспотребнадзора констатировала, что теперь основной мишенью мутировавшего вируса стали органы верхних дыхательных путей. В частности, это вызывает трахеит и бронхит.

Как ранее писал сайт kp.ru, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что поражение легких при новом штамме коронавируса "омикрон" развивается после 9-10-го дня болезни.

Эксперт отметила, что в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и пожилые, а также маленькие дети.