Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье2 февраля 2022 5:45

Анна Попова: "омикрон" утратил способность коронавируса проникать в легочную ткань

Теперь основной мишенью мутировавшего вируса стали органы верхних дыхательных путей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (25)Комментарии (25)(25)
Анна Попова

Анна Попова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штамм "омикрон" утратил способность коронавируса проникать в легочную ткань, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вирус постоянно мутирует в поисках самой лучшей форму, наиболее адаптированную его к организму человека.

"В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань", - уточнила Попова.

Руководитель Роспотребнадзора констатировала, что теперь основной мишенью мутировавшего вируса стали органы верхних дыхательных путей. В частности, это вызывает трахеит и бронхит.

Как ранее писал сайт kp.ru, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что поражение легких при новом штамме коронавируса "омикрон" развивается после 9-10-го дня болезни.

Эксперт отметила, что в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и пожилые, а также маленькие дети.