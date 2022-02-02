Игра на нервах — США подняли в небо сразу три самолета «Судного дня». И отправляют в Европу тысячи солдат

Тысячи американских солдат и военная техника будут отправлены в Восточную Европу. Фото: Shutterstock

Белый дом и Пентагон продолжают играть в "войнушку" против России.

Только делают они все это как-то нерешительно, демонстративно выдерживая "театральные паузы".

Сначала было объявлено, что президент США "размышляет об отправке в Европу 8 тысяч американских спецназовцев". Затем из Вашингтона последовало сообщение, что Байден "формально" одобрил эту операцию (это как бы согласился, но не отдал приказ. Вроде мелочь, а на нервы Москвы действует).

Наконец, уже "папа проснулся" - Байден одобрил отправку американских войск в Восточную Европу.

По данным "кормящегося с руки" Белого дома телеканала CNN (он ссылается на официальных лиц США) переброска пройдёт в ближайшие дни. Отмечается, что это развёртывание - демонстрация поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за «военных действий» России вблизи Украины.

Демагогия, которую давно раскусили в Москве: под прикрытием страшилок о скором "вторжении России" накачать оружием Украину и дать американским войскам закрепиться в Восточной Европе. А одновременно насытить армии НАТО в Европе боевой техникой США - американский военпром захлебывается от перепроизводства продукции. Потому Байден идет ему на выручку: новье заталкивает в свои войска, а старье "впаривает" полякам, украинцам, болгарам, румынам, прибалтам. И в голове, конечно, держит хоть какую-то «войнушку» - золотую жилу оборонных концернов.

Ну а пока тот же "осведомленный" CNN сам путается в своих показаниях: речь о ранее заявленных 8 тысячах американских спецназовцев даже не идет, говорится уже около 2 тысячах солдат, которых направляют в Польшу, и еще несколько тысяч только планируется развернуть на юго-восточном фланге НАТО, в том числе в Румынии. Упоминается и Германия. А вот по данным WSJ, речь может идти о размещении до 3 тысяч военных США.

Те же "авторитетные источники" передают: еще 8,5 тысяч американских военных приведены в повышенную готовность на случай, если будут вызваны Силы реагирования НАТО (ружьецо на европейской сцене повешено). Обывательский вопрос: 10-12 тысяч американских вояк - это много или мало? Они погоду в Европе делают? Это примерно 2,5 - 3 бригады (или по нашим меркам - пехотная дивизия по штату военного времени). Сила не маленькая, но и не супер-страшная: солдаты этих бригад еще только будут застилать простыни на новом месте, а их казармы на картах российского Генштаба уже будут обведены красным кружком. Туда - в случае военного конфликта с Россией — и прилетят "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры" или "Цирконы"...

Тем временем Пентагон лукаво оговаривается: в боевых действиях на Украине американские военные принимать участия не будут. Но! Их могут направить для содействия эвакуации?!. Эвакуации кого? Тех сотен советников и инструкторов США, которые давно замечены в боевых порядках армии Украины (в том числе и на Донбассе)?

Похоже, США решили поиграть в антироссийские страшилки на полную катушку. Если верить экс-сотруднику разведки Франции Денесе, то США 2 февраля утром подняли в небо сразу 3 воздушных командных пункта, так называемых самолета «Судного дня». Эти крылатые машины E-6B Mercury, по сути, командные пункты президента США на случай войны (включая и ядерную).

- Одновременный полет сразу 3 самолетов «Судного дня» встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве, — отметил Денесе.

Однако, Белый дом и Пентагон на сей счет пока помалкивают. Как такое стало известно отставному сотруднику французской разведки, сидящему в Париже, - большой вопрос. Но его слова четко "ложатся в масть" антироссийской игры. А если вскроется фейк, США и Франция легко отмоются - мало ли чего отставнику в голову взбрело.

Голова кругом идет. Так дал уже Байден отмашку на отправку солдат в Восточную Европу или нет?

Заглядываю в самые свежи сообщения из Вашингтона и читаю: "Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что приказа о начале переброски американских войск в Европу пока не поступало".

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