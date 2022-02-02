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В мире2 февраля 2022 7:35

США перебросят в Польшу еще 2,5 тысячи военных

Общее число американских военнослужащих в стране достигнет 8 тысяч
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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США наращивают численность войск в Восточной Европе

США наращивают численность войск в Восточной Европе

Фото: REUTERS

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Соединенные Штаты направят в Восточную Европу еще порядка 8 тысяч военнослужащих, 2,5 тысячи из которых останутся на польской территории.

"Американцы декларировали уже сейчас на днях переброску более 8-8,5 тысячи солдат для всей Восточной Европы, - уточнил Солох. - У нас, похоже, окажется около 2,5 тысячи дополнительных солдат".

Таким образом, общая численность американских военных, расквартированных в Польше, достигнет 8 тысяч.

Как ранее писал сайт kp.ru, о возможности увеличения присутствия НАТО в восточной части альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Речь идет в том числе и о размещении дополнительных боевых групп. Такое заявление Столтенберг сделал в понедельник 24 января, во время совместной пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции.