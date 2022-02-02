Наталья Поклонская назначена замглавой Россотрудничества

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Поклонская будет отвечать за продвижение России за рубежом. Владимир Путин назначил её замглавой Россотрудничества. На портале правовых актов размещен соответствующий указ от 2 февраля 2022 года.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - сухо говорится в первом пункте документа. Во втором - что указ вступает в силу со дня его подписания. То есть Наталью Владимировну уже можно поздравлять.

В октябре прошлого года президент назначил Поклонскую послом в республике Кабо-Верде. Тогда в интервью Радио «Комсомольская правада» он сказала, что она «добивалась того, чтобы пойти работать по дипломатической линии. Училась в Дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в Министерстве иностранных дел». Но уже в январе стало известно, что бывшая прокурор Крыма и депутат не поедет на острова «по личным обстоятельствам».

Чем Наталья Поклонская будет заниматься в Россотрудничестве пока не сообщается.

СПРАВКА "КП"

Россотрудничество — федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Создано в сентябре 2008 года. Его главная миссия, как говорится на сайте организации: «усиление гуманитарного влияния России в мире». Приоритетом являются страны СНГ. Особое внимание — на работу с молодежью. По приглашению агентства каждый в Россию приезжает около 2000 участников образовательных программ и молодых специалистов. Россотрудничество поддерживает и продвигает русский язык за рубежом, помогает обучающимся с языковой практикой и дает возможность получить образование на русском языке. Продвигает российское образование и достижения российской науки, поддерживает связи с соотечественниками за рубежом и содействует их добровольному переселению в Россию. Внутри России агентство работает с российскими регионами и помогаем им развивать международные контакты в образовательной, научно-технической, культурной и экономической сферах.

ДОСЬЕ "КП"

Наталья Поклонская родилась в 1980 году под Луганском. В 1987 году вместе с семьей переехала в Крым, в Евпаторию. Там же в 2002 году окончила филиал Харьковского университета внутренних дел в Евпатории.

С 2002 года работала в прокуратуре. Сначала помощником прокурора Красногвардейского района Крыма, потом помощник прокурора г. Евпатории. К 2014 году — старший прокурор отдела в Генпрокуратуре Украины.

После Майдана подает рапорт об увольнении. Решение обосновывает тем, что «стыдно жить в стране, где по улицам свободно разгуливают неофашисты и диктуют свои условия так называемой новой власти».

Еще будучи прокурором пережила несколько покушений.

С 11 марта 2014 — прокурор автономной республики Крым. После воссоединения с Россией — прокурор Крыма.

В 2016 году избирается в 7 созыв Государственной думы от партии «Единая Россия», при этом сама в партию не входит.

С 13 октября 2021 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Кабо-Верде

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Источник kp.ru в ведомстве прокомментировал назначение (подробности)