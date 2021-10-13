«Я долго добивалась этого назначения»: Наталья Поклонская рассказала, как шла к должности посла в Кабо-Верде

Поклонская в интервью Радио "Комсомольская правда" отметила, что это назначение для неё не стало неожиданностью Фото: Олег ЧИРКОВ

Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Республике Кабо-Верде. Об этом стало известно в среду, 13 октября, утром. На портале правовых актов размещен соответствующий указ.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», - сухо говорится в документе. Именно так — все слова с большой буквы.

Сама Поклонская в интервью Радио "Комсомольская правда" отметила, что это назначение для неё не стало неожиданностью. Он долго к нему готовилась:

- Это долгожданное назначение, я очень хотела и очень рада. Я добивалась того, чтобы пойти работать по дипломатической линии. Я училась и Дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в Министерстве иностранных дел. Для меня большая гордость и честь представлять Россию в прекрасной стране Кабо-Верде.

При этом на вопрос стоят ли уже перед ней какие-то задачи, Наталья Владимировна ответила по-дипломатически уклончиво:

- Могу сказать одно: все задачи буду выполнять и стараться выполнять достойно! Сделаю все, чтобы укреплять наши добрые, дружественные отношения. Собираюсь вылетать в ближайшее время. Не сегодня вечером, конечно, но в этом месяце постараюсь отправиться.

СКРЫВАЛА ДО ПОСЛЕДНЕГО

О том, что бывшему депутату и прокурору Крыма удостоена такая участь, слухи ходили уже давно. Сама же Поклонская на прямые вопросы Сергея Мардана отвечала уклончиво, обещала лишь, что расскажет о своей судьбе после первого заседания Госдумы нового созыва 12 октября. Вот фрагмент этой беседы:

- Знаете, где находится Кабе-Верде?

- Знаю, конечно. Кто не знает сейчас, где находиться Кабе-Верде! Ну, да новости!

- Благодаря вам-то все узнали! Хотели бы поехать туда?

- Хотела бы.

- А пожить?

- Поработать.

- Пожить, поработать хотели бы?

- Мне интересно все новое.

- Да это же глухомань страшная!

- Кабе-Верде, Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин – все, что угодно. Мне это все интересно!

Наталья Поклонская стала третьим действующим чрезвычайным и полномочным послом России. Так в Индонезии и близлежащих государствах Россию представляет Людмила Воробьева. А в Болгарии - Элеонора Митрофанова.

ДОСЬЕ КП

Наталья Поклонская родилась в 1980 году под Луганском. В 1987 году вместе с семьей переехала в Крым, в Евпаторию. Там же в 2002 году окончила филиал Харьковского университета внутренних дел в Евпатории.

С 2002 года работала в прокуратуре. Сначала помощником прокурора Красногвардейского района Крыма, потом помощник прокурора г. Евпатории. К 2014 году — старший прокурор отдела в Генпрокуратуре Украины.

После Майдана подает рапорт об увольнении. Решение обосновывает тем, что «стыдно жить в стране, где по улицам свободно разгуливают неофашисты и диктуют свои условия так называемой новой власти».

Еще будучи прокурором пережила несколько покушений.

С 11 марта 2014 — прокурор автономной республики Крым. После воссоединения с Россией — прокурор Крыма.

В 2016 году избирается в 7 созыв Государственной думы от партии «Единая Россия», при этом сама в партию не входит.

С 13 октября 2021 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Кабо-Верде

КУДА ЕДЕТ ПОКЛОНСКАЯ

Кабо-Верде — республика, расположенная на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья западной части Африки. Её название до 1986 года на русском так и было «Респу блика Острова Зелёного Мы са». Имеет очень небольшую территорию, примерно как половина Кипра и вся она лежит на островах — 10 крупных и 8 мелких. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Население — 560 тысяч человек. Говорят в республике на своем языке — кабовердиану, который произошёл от португальского. Кабо-Верде — парламентская республика, во главе с президентом Жорже Карлушем Фонсека. Дипломатические отношения с Россией (СССР) установлены были в 1975 году