Европа не хочет войны: Что на самом деле показала встреча Путина и венгерского лидера Виктора Орбана в Москве

1 февраля 2022 году прошла встреча Президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. Фото: REUTERS

Прошлой осенью Россия и Венгрия вспоминали трагическую годовщину — 65-летие ввода советских войск в Будапешт, о чём сайт kp.ru подробно писал. Такие «совместные травмы» у нас есть с каждой страной Восточной Европы, от Чехии и Польши до Прибалтики — однако, не в пример им, последние годы отношения России и Венгрии находятся на подъёме.

Тем самым показывая: если два суверенных государства действительно хотят сотрудничать, то реальные и мнимые «исторические обиды» — не проблема. Возможно, всё дело в том, что Будапешт — чуть ли не единственный игрок в Старом Свете, не оглядывающийся на Вашингтон и Брюссель (которые как раз и пытаются выстроить из несамостоятельных государств Восточной Европы «санитарный кордон» между Россией и Западом).

Тогда как, в противовес им, премьер Венгрии Виктор Орбан вводит в национальную конституцию упоминание Бога, запрещает ЛГБТ-пропаганду, признаёт московскую вакцину от коронавируса, а с 2014 года критикует антироссийские санкции.

Так что его визит в Россию 1 февраля прошёл — как написала бы наша газета лет 50 назад — «в атмосфере теплоты и дружбы». Переговоры с российским лидером продолжались целых пять часов. Приводим главные заявления с исторической встречи:

Владимир Путин: Россия многие годы бесперебойно снабжает Венгрию топливом, обеспечивая порядка 55% венгерского потребления нефти и свыше 80% — газа.

Виктор Орбан: Было два главных вызова, в обоих случаях Россия помогла нам. Первый вызов связан с вакцинами, второй связан с энергетикой… В результате сотрудничества с Россией в вакцинной сфере, 900 тысяч граждан Венгрии были привиты вашей вакциной. Благодарю от всего сердца! С учётом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, точнее, газовый кризис, очень важно было заключение упомянутых долгосрочных контрактов [о поставке российских энергоносителей]. Благодарим за то, что мы смогли их подписать.

Владимир Путин: При рассмотрении международной проблематики [в нашей беседе с Виктором Орбаном] затрагивалось нынешнее положение дел между Россией и Евросоюзом. Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер. Венгерские партнёры, как мы знаем, предпринимают энергичные попытки, чтобы эту проблему тоже решать [на Украине живёт венгерское меньшинство, которое так же, как и русское, страдает от киевских националистов — прим. ред.].

Виктор Орбан: Мой визит является миротворческим, потому что я смог рассказать, что Европейский союз — единый. Это означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который бы хотел, чтобы разразился конфликт с Российской Федерацией.

Владимир Путин: Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Сегодня мы видим, где находится НАТО, — Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно – сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, просто обманули…

Виктор Орбан: Существует в политике «венгерская модель»: мы являемся членами НАТО и Европейского союза, тем не менее мы можем поддерживать отличные отношения с Россией. Это возможно. Что для этого требуется? Взаимное уважение. Венгрия всегда получала от Президента Путина уважение, и это уважение мы также проявляем в сторону Российской Федерации и Президента Путина.

В заключение обе страны договорились увеличить количество туристических авиарейсов из России в Венгрию: как ясно сказал Владимир Путин, это наш жест благодарности за то, что Будапешт первым из европейских игроков признал российскую вакцину от коронавируса.

ИТОГО. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Буранок, политолог, доктор исторических наук:

— Визит Виктора Орбана и переговоры в Москву — это хороший знак, особенно на фоне нынешнего обострения информационной войны Запада против России (который день за днём генерирует новости о мифическом «вторжении России на Украину»).

Сам факт приезда Орбана показывает, что в Европе существует несколько подходов к отношениям как с Москвой, так и с Киевом. И как видим, далеко не «весь цивилизованный мир отправил Россию в изоляцию», в чём нас пытаются уверить. И в давней антироссийской риторике, которая сотрясает западные СМИ, — это прямо-таки луч света в темном царстве. И луч этот показывает, что в отношениях между Россией и Европой может быть и что-то ещё помимо угроз и информационных вбросов.

Тем более, что переговоры в Москве подкрепляются и значительными экономическими соглашениями: о поставках энергоносителей, промышленной продукции, совместных проектах по нефтедобыче. Я бы назвал эту новость одной из самых позитивных за последний месяц в контексте российско-европейских отношений.