Детский доктор Мира Леонид Рошаль про распространение "Омикрона" среди детей: Не надо после первого чиха тащить ребенка в поликлинику

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

-... Леонид Михайлович! «Омикрон» все больше липнет к детям сегодня. Вы можете немного подбодрить ребятишек и родителей, потому что Доктору мира Рошалю верят. Что вы можете посоветовать, чтобы люди – взрослые и маленькие – не теряли присутствия духа, скажем так.

- Конечно, присутствие духа никогда не надо терять.

Но эта эпидемия показала, что шутить с этими невидимками нельзя. И они преподносят совершенно неожиданные человечеству уроки - не только в Европе, а и в Азии, в Америке...

И у нас в России мы с ними сталкиваемся.

А, вообще... Оказывается, они - эти невидимки - в какой-то степени умнее нас.

- Вот так да...

- Единственное, что меня так успокаивает - несмотря на большое число зараженных, все же такого пропорционального увеличения тяжелых больных нет еще. Это хорошо.

Второе. Надо больше читать и смотреть на историю. Не было такой пандемии, которая бы когда-то не заканчивалась.

И эта тоже закончится.

Но, вот с какими последствиями, сказать очень сложно.

- Вернёмся к детям..

- Дети, действительно, болеют чаще сейчас – такого не было, несмотря на то, что сейчас вакцинации в некоторых странах проводятся уже с двух лет.

Но в этом есть элементы и спасения определенные. Все же, в конце концов, он - «омикрон» этот - выдохнется. Но - вот когда это точно будет, сказать сложно.

Единственное, мне кажется, что все же мы не должны оставлять все противоэпидемические правила, и с детьми - тоже.

- То есть, и масочный режим, и социальная дистанция...

- Я понимаю, что с детьми это даже страшнее сделать, чем со взрослыми, но все равно это надо делать. Ведь эти меры противоэпидемиологические - они у ребятишек стоят на первом плане. Не надо из зря таскать в поликлиники, лучше - спокойно побыть дома. Если недостаточно той информации, которая сейчас идет, а она очень масштабная – говорят, что надо делать и так далее. Все равно, настороженность, настороженность и настороженность.

Вы знаете, как говорили, надо дуть на холодное молоко.

То же самое и здесь - надо дуть на холодное молоко. И даже, если сейчас число больных с ковидом пойдет вниз - думать о том, что мы его победили, я полагаю, будет рано, Умный он…

- Одно уточнение. Вы сказали: заболел – сиди дома. Но, естественно, под патронажем докторов, правильно?

- Конечно.

И бегать не надо по первому чиху в поликлиники. Поликлиника, вообще, для здоровых детей. В крайнем случае.

Я вообще сторонник и того, чтобы даже в крайнем случае вызывать врача на дом. Ну, если температура зашкаливает там за 39 - 39,5 – так, чтобы не пропустить еще какой-то инфекции иной: тогда - да.

- А почему именно дети подвержены "омикрону"? По последним исследованиям этого штамма немецкими учеными, у него появились способности снижать выработку интерферона. Это так?

- Такая теория тоже есть. Но сейчас уже эти все научные выкладки не намного помогают. Все же помогает больше уже отработанные вещи. Противоэпидемиологические. Надо больше сидеть дома и меньше контактировать.

- А как вообще определить коронавирус ли у ребятишек - вот именно на первых этапах?

- Очень сложно, потому что, фактически, отличить коронавирус от ОРВИ и от гриппа на первых этапах - таких вот прямых признаков нет. Смотрят, как болезнь развивается и…

- Извините, но этот вопрос у меня самый последний - как вы себя чувствуете сейчас?

- Я чувствую себя - по отношению к тому, что происходит в мире, - неплохо. Я еще раз привился. Это уже четвертый раз.

И через месяцев пять опять привьюсь. Потому что понимаю, что другого исхода нет. Я уже старый, много различных болячек, поэтому серьезно отношусь к этому.

- Вы не можете быть старым, потому что вы – Рошаль.

- Я не очень верю этим самым, которые шашкой машут и мало что делают. Я бы сказал так: на Бога надейся, а сам не плошай.

- Понял. Спасибо вам огромное.

- И вам здоровья!

- Мы молимся за вас.

- А я за вас.

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