Леонид Якубович вывел в свет таинственную жену: вот как она выглядит

Леонид Якубович. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Леонид Якубович три раза был женат. Первой женой мэтра стала женщина по имени Рая. Второй - экскурсовод ВДНХ Галина Антонова. Третья супруга - Марина Видова. В 1998 году она родила от мэтра дочь Варвару. Сплетники не раз утверждали, что супруги в настоящее время живут отдельно. Потому настоящей сенсацией стало появление пары на юбилейном концерте Льва Лещенко.

Леонид Якубович не раз откровенно рассказывал о личной жизни. После покупки загородного дома Марина Видова переехала туда, в то время как знаменитый муж обосновался в Москве. Третья супруга артиста почти никогда не выходит в свет, поэтому каждое ее появление на публике производит фурор.

На концерте Льва Лещенко мэтр появился с супругой. Пару сфотографировали в зрительном зале. Леонид Аркадьевич выглядит молодцом. Марина для выхода в свет выбрала наряд леопардовой расцветки. Короткие осветленные волосы она зачесала назад. Судя по всему женщина предпочитает стареть естественно. На ее лице нет следов ботокса, филлеров и вмешательства пластических хирургов.

Леонид Якубович вывел в свет таинственную жену. Вячеслав Прокофьев/ТАСС

К слову, о Видовой почти ничего не известно. Она непубличная особа, своего именитого супруга крайне редко сопровождает на мероприятиях. На момент встречи с будущей женой Якубович был женат, но ни это, ни 18-летняя разница в возрасте не стали помехами для вспыхнувших чувств. Роман разгорелся во время круиза по Средиземному морю.