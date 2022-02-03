Заслуженный педагог из Башкирии пыталась эмигрировать в Швецию, но стала жертвой мошенников

Теперь жертва мошенников надеется, что ей вернут её деньги и она сможет всё-таки уехать в Швецию, как и хотела. Фото: Shutterstock

52-летняя Анастасия Ильдаровна (имя изменено) — победитель республиканского этапа конкурса «Сердце отдаю детям». Много лет она проработала учителем иностранных языков в одной из школ Башкортостана. Но всё это время Анастасия Ильдаровна мечтала о лучшей жизни, она хотела эмигрировать в Европу. Больше всего учительницу привлекала Швеция. Но в 52 года ей было страшно начинать жизнь с чистого листа в другой стране. Отказываться от мечты Анастасия Ильдаровна тоже была не готова и активно изучала в интернете информацию об эмиграции.

Там же учительница нашла объявление, в котором говорилось об устройстве на работу в Стокгольме. Женщина позвонила по указанному в нём номеру телефона. Трубку взял доброжелательный мужчина, он представился Евгением (имя изменено) и рассказал, что может помочь найти работу за границей. Анастасия Ильдаровна сообщила ему свои данные, она попросила помочь ей с визой и другими документами. Вскоре учительнице прислали договор, по которому она должна была внести на счёт агентства 1450 евро. Но нужной суммы у учительницы не было. Чтобы её получить, женщина оформила кредит и перевела деньги по указанным в договоре реквизитам.

Получив деньги представители фирмы попросили Анастасию Ильдаровну подождать 2-3 месяца, именно столько времени требовалось, по их словам, на бюрократические процедуры. Женщина послушно ждала, а по истечению этого времени взяла в школе творческий отпуск на год и приехала в Москву, чтобы получше подготовиться к предстоящей поездке и лично пообщаться с представителями фирмы. Но вскоре выяснилось, что её отъезд из России снова откладывается. В офисе ей рассказали, что пересечь границу учительница пока не сможет из-за антиковидных ограничений, и нужно снова подождать.

Анастасия Ильдаровна расстроилась, у неё заканчивались деньги, а спрогнозировать время ожидания было совершенно невозможно. Но сотрудник агентства предложил женщине выход, чтобы заработать. Он попросил Анастасию Ильдаровну посидеть с его больной мамой за вознаграждение. Учительница согласилась, деваться ей было некуда. Так несколько месяцев она проработала сиделкой у пожилой женщины. Всё это время учительница с нетерпением ждала своего отъезда в Стокгольм. Но новостей от агентства не было.

В один из дней она не выдержала и сама отправилась в консульство Швеции, чтобы прояснить ситуацию. Сотрудники консульства внимательно выслушали учительницу, но были вынуждены её разочаровать. Оказалось, что агентство, в которое обратилась женщина не может оказывать таких услуг и занимается мошенничеством. После этого Анастасия Ильдаровна обратилась в полицию.

— Поступило заявление от 52-летней гражданки о том, что неизвестные лица обманным путем завладели её денежными средствами на общую сумму 127 650 рублей под предлогом оказания помощи в эмиграции и устройстве на работу в Стокгольме, — сообщил источник kp.ru

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а Анастасия Ильдаровна надеется, что ей вернут её деньги и она сможет всё-таки уехать в Швецию, как и хотела. Но произойти это может очень нескоро.

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