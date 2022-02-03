"Схватил со стола кухонный нож": В Москве девятилетний школьник зарезал соседа, напавшего на его мать

Фото: Александр ГЛУЗ

Неудачное свидание на кухне панельной многоэтажки на северо-западе Москвы закончилось реанимацией. Трагедия произошла на улице Твардовского в районе Строгино.

Вечером 2 февраля в квартиру на последнем этаже поднялся сосед, 35-летний Андрей К. Дверь открыла его давняя знакомая - 46-летняя Екатерина Т.

- У мужчины и женщины были некие амурные отношения, но в-основном сосед чаще всего приходил, чтобы вместе выпить, - рассказал источник в правоохранительных органах.

На этот раз (и не впервые) посиделки закончились скандалом. В какой-то момент мужчина кинулся на любовницу с кулаками. Начал ее бить. На шум из спальни прибежал сын хозяйки квартиры, девятилетний Семен (имя изменено).

- Мужчина стоял спиной к двери. Мальчишка схватил со стола кухонный нож и нанес взрослому удар в левый бок, - говорит наш собеседник.

Удар пришелся в область почки. Разбушевавшийся мачо скрутился, хватаясь за бок. А женщина кинулась звонить в скорую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу, прооперировали. Состояние пациента врачи оценивают как тяжелое. Он находится в реанимации.

С мальчиком сейчас работают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, полиция проводит проверку.

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