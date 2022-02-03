Шойгу: Белоруссия может рассчитывать на твердую поддержку России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Минобороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Фото: Министерство обороны РФ

- В России высоко оценивают Вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку, - обратился министр обороны России Сергей Шойгу к Александру Лукашенко на встрече, которая прошла в Минске.

Министр заявил, что "солидарное взаимодействие России и Белоруссии, а также стремление максимально оперативно и эффективно оказать помощь союзнику были наглядно продемонстрированы в ходе совместной миротворческой операции в Казахстане".

- Вы совершенно правильно отметили, что январь заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше, - и это был Казахстан. И, конечно, благодаря оперативной работе наших президентов - и вас, и (президента России) Владимира Владимировича (Путина), и ваших коллег по ОДКБ, конечно, эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки. И, как сегодня уже показывает жизнь - очень своевременно, - подчеркнул Шойгу и отметил важность и своевременность создания совместных российско-белорусских учебных центров, которые позволили военнослужащим добиться слаженности в полетах и охране воздушного пространства.

После этого союзники обсудили развертывание группировки войск России в рамках подготовки к учениям "Союзная решимость-2022". При этом Шойгу отметил, что все организовано "таким образом, что сегодня есть возможность развернуть резервные силы и средства".

По словам министра, в 2022 году Россия и Белоруссия проведут более 20 совместных мероприятий по линии венных ведомств. Одним из крупнейших событий в боевой подготовке стран содружества станут учения "Восток -2022", когда группировка войск Союзного государства может быть переброшена на Дальний Восток.

В ЭТО ВРЕМЯ

После встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин прибыли на полигон "Брестский", где проинспектировали части и подразделения вооруженных сил двух стран, которые задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства и предстоящих совместных учениях "Союзная решимость-2022". На нем силы реагирования Союзного государства в четверг отрабатывают нанесение огневого поражения условному противнику с применением разведывательно-ударных и ударно-огневых комплексов. Для воспрепятствования прорыва "противника" планируется применить тактический воздушный десант. Также российским и белорусским военнослужащим предстоит отработать закрепление подразделений на новых рубежах и удержание базового района.

Отметим, что кроме полигона "Брестский", в учениях "Союзная решимость-2022" тактические задачи будут решаться на полигонах: "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский" и "Осиповичский", ряде участков местности, и аэродромах "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".