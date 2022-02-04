Уголовник с Дальнего Востока по фальшивой доверенности отобрал трехкомнатную квартиру у московской пенсионерки

Счастливым владельцем «трешки» стал Сергей Самолдин, уроженец Крыма, житель Амурской области, который в 1998 году бы приговорен за разбой к семи с половиной годам колонии

Квартира стоимостью более 14 млн рублей стала собственностью мужчины, у которого нет денег на оплату микрозаймов. Сделку оформили по доверенности, выписанной в Израиле, где никто из сторон никогда не бывал. Думаете, такого быть не может? И все же. В хитросплетениях аферы с жильем разбиралась корреспондент kp.ru.

Незваные гости

- Это был апрель, суббота, день, кто-то позвонил в дверь. Я открыла, на пороге стоял мужчина, который представился сотрудником Управы. С удивлением посмотрел на меня и выдавил: «А нам сказали, что квартира пустая». К слову, у нас тогда пыль столбом стояла: к сыну друзья пришли, так что играла музыка, было полно народу, все галдели, что-то обсуждали. В общем, я тоже сильно удивилась, что с Управы кто-то мог прийти в выходной, и не попросила предъявить никаких документов, но поняла это только когда закрыла дверь, - так вспоминает Ольга Смирнова о начале своих злоключений.

Про неожиданный визит она бы забыла, но осенью семью побеспокоили вновь: незваные гости не стали утруждать себя звонком или стуком в дверь, а сразу попытались войти, повернув ручку. К счастью, дверь была заперта.

- Я подошла к двери, спросила: «Кто там?». В ответ услышала «Вы здесь не живете», - рассказывает Смирнова. – Как так? Я эту квартиру получила в 2005 году, все это время жила там спокойно, и вдруг такие чудеса стали происходить. Я бы подумала, что это ошибка, но такие визиты продолжались. В начале 2020 года я обратилась в МФЦ и там узнала, что почему-то моя квартира мне уже не принадлежит. 15 февраля я написала заявление в дежурную часть отдела полиции Фили-Давыдково.

Выписка о том, что по решению арбитражного суда на квартиру наложен арест. Фото: Предоставлено "КП"

Липовая доверенность

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере полицейские возбудили спустя девять месяцев - 20 ноября 2020 года. И то после того, как Смирнова написала жалобу в прокуратуру. Факт волокиты подтвердился: несколько месяцев материалы проверки по заявлению пенсионерки Смирновой передавали из отдела в отдел. Но за нарушение полицейских лишь пожурили.

Арест на квартиру следователи не наложили. Поэтому она вот-вот перейдет в третьи руки за долги. Объясняем, как.

1 апреля 2019 года в Израиле от имени Ольги Смирновой была написана доверенность, согласно которой она поручала Сергею Салмодину от ее имени запрашивать, дублировать и подписывать все документы, которые касаются продажи ее трехкомнатной квартиры на ул.Малая Филевская в Москве.

Корреспондент kp.ru связалась с израильским адвокатом Павлом Розенбергом, чья фамилия фигурирует в документе. Адвокат изучил доверенность.

- Могу заметить, что печать «апостиль» (специальный штамп, который ставится на оригиналы документов - Прим. авт.) суда с моей фамилией кажется очень подозрительной и похожа на подделку, - подчеркнул Розенберг. - Советую доверителю обратиться в компетентные органы с соответствующей жалобой. Особенно если она в Израиле никогда не была. Значит, я точно никак не мог заверить ее подпись.

Ольга Смирнова уверяет: в Израиль она точно не ездила. Как и в МФЦ, где якобы продала свою квартиру площадью 63,2 квадратных метра за 14,2 млн рублей 13 сентября 2019 года – буквально на следующий день после того, как ее сыну исполнилось 18 лет.

Апостиль и доверенность Фото: Предоставлено "КП"

Многоходовочка

Счастливым владельцем «трешки» стал Сергей Самолдин, уроженец Крыма, житель Амурской области, который в 1998 году бы приговорен за разбой к семи с половиной годам колонии, а в 2015 году попался на краже, но отделался легким испугом и примирением сторон. За Самолдиным числится долгов… на 16 млн рублей. Из них чуть более 100 тысяч рублей – это долги по налогам, микрозаймам и кредитам. А остальное – результат весьма интересной сделки, заключенной пару лет назад

Примерно через полгода после «покупки» квартиры в Москве в Амурской области появляется ИП Самолдин Сергей Викторович со специализацией на строительных работах. Оно официально регистрируется 1 апреля, а уже 3 апреля заключает договор процентного займа с ИП Комаров Сергей Анатольевич, торгующим продуктами. Согласно условиям договора, данные о котором есть в открытом доступе, Самолдин взял у Комарова в долг 6 млн рублей на один год под 3% процента в месяц для предпринимательской деятельности. При этом Комаров в любой момент мог потребовать деньги обратно, а в случае, если деньги не вернутся вовремя, - начислять пени по 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Естественно, деньги Самолдин не вернул, и весной 2021 года Комаров обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием взыскать с Самолдина… 15,8 млн рублей и обратить взыскание на его имущество – квартиру в Москве. Суд иск удовлетворил и сразу наложил на недвижимость арест до претворения решения суда в жизнь.

Слишком много неизвестных

Связаться ни с Комаровым, ни с Самолдиным корреспонденту kp.ru на момент публикации не удалось. Комаров сейчас погряз в судах с женщиной-предпринимателем из Челябинской области – у нее он пытается отобрать земельный участок в счет долга. Но, в отличие от Самолдина, который даже не выразил свое отношение к предъявленному ему иску, бизнесвумен свои права отстаивает с упорством дикой львицы.

Отсюда возникает ряд логичных вопросов: а знает ли реальный Сергей Самолдин о том, что неожиданно разбогател, а потом вдруг все потерял? Ведь в 2016 году он получил новый паспорт в связи с утратой старого. Впрочем, по словам знакомых Самолдина, последние пару лет он действительно «обитает» в Москве или Московской области.

- Я не уверена, что следователи вообще найдут и допросят его. Я просила хотя бы проверить движение денег по банковским счетам Самолдина, чтобы доказать, что он не мог приобрести квартиру за 14 млн рублей, - рассказывает Ольга Смирнова. – А еще – провести почерковедческую экспертизу, чтобы подтвердить тот факт, что в доверенности, а тем более, в договоре купли-продажи квартиры моя подпись подделана. Но меня держат в полном неведении – кто и что делает, и ведется ли вообще расследование, я не знаю.

Пенсионерка продолжает проживать в спорной квартире, оплачивать счета за коммуналку, которые приходят по прежним реквизитам, но на имя нового владельца – Сергея Самолдина, темной лошадки, местонахождение которой до сих пор покрыто тайной.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Власова, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры»:

- Нужно в кратчайшие сроки обратиться в суд с иском о признании недействительными доверенности и всех сделок, а также попросить суд принять обеспечительные меры - запретить Росреестру регистрировать какие-либо сделки со спорной квартирой. Признать недействительной такую сделку вполне возможно, особенно учитывая тот факт, что потерпевшая не была в Израиле и не выдавала никаких доверенностей.

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