Почему Европа перестала бояться коронавируса: эксперт Роспотребнадзора объяснила, от чего зависит снятие антиковидных ограничений

Все больше европейских стран, несмотря на высокую заболеваемость, пошли по пути практически полного снятия антиковидных ограничений Фото: REUTERS

Вслед за классическим вариантом «омикрона» в нашу страну нагрянул его новый подтип ВА.2, известный также как «стелс» (stealth - невидимый, скрытый, англ.). По данным на 2 февраля ВА.2 зарегистрирован у 253 жителей России. Но, учитывая, что «стелс» можно отличить от других разновидностей «короны» только с помощью дорогостоящего углубленного исследования (секвенирования генома), несомненно, зараженных уже больше. Чем может обернуться для нас появление очередного мутанта? Почему все больше европейских стран, несмотря на высокую заболеваемость, пошли по пути практически полного снятия антиковидных ограничений? О текущей ситуации и возможных сценариях ее развития мы поговорили с одним из ведущих российских экспертов по COVID-19 в программе «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда». Гостем выпуска стала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

ЧТО ОБНАДЕЖИВАЕТ И ЧТО БЕСПОКОИТ

- Татьяна Александровна, в одном из недавних интервью главврач ковидного госпиталя в «Коммунарке» Денис Проценко выразил надежду, что, возможно, уже к грядущей осени мы сможем взять COVID-19 под контроль. И тогда пугающая болезнь превратится в обычную сезонную респираторную инфекцию, ОРВИ. Насколько велики шансы, что так случится, на ваш взгляд?

- Безусловно, мы все очень ждем, когда коронавирус станет таким же, как и другие ОРВИ, которые мы знаем много лет. Но произойдет ли это нынешней осенью - большой вопрос. С одной стороны, мы сейчас видим относительно благоприятную тенденцию. Вариант «омикрон», пришедший на смену «дельте», стал больше поражать верхние дыхательные пути (носоглотка, трахея, бронхи. - Ред.), а не нижние (легкие). Мы видим меньшую частоту осложнений.

С другой стороны, есть повод для беспокойства. Это очень высокая заболеваемость. Чем больше вирус передается от человека к человеку, тем больше мутирует. Растет риск, что возникнут и закрепятся новые неблагоприятные для людей мутации. Какими они могут быть - мы не знаем.

И в целом сейчас все-таки сохраняется достаточно большое количество и осложнений, и летальных исходов.

ОТ КЛИМАТА ДО МЕНТАЛИТЕТА

- Европейские страны, несмотря на высокий уровень заражений - десятки и даже сотни тысяч случае в сутки - встают на путь снятия антиковидных ограничений. Есть версия, что власти там решили: пусть уже народ переболеет по максимуму более легким «омикроном».

- Тут должна быть взвешенная позиция (при решении вопроса об отмене антиковидных мер. - Ред.). Учитываются различные факторы. В частности, не только общая заболеваемость, но и тяжесть проявлений инфекции, число пациентов, нуждающихся в госпитализации, количество и доля летальных исходов. Очень важный показатель – число свободных коек в больницах и то, как в целом справляется система здравоохранения с количеством заболевших.

Думаю, отмена антиковидных ограничений [в европейских странах] связана в первую очередь с тем, что сейчас там гораздо меньший процент тяжелых случаев, госпитализаций и ниже летальность.

Кроме того, нужно учитывать, что распространение коронавирусной инфекции в разных регионах, на разных территориях отличается. Играют роль климатические условия (как много времени люди проводят в закрытых помещениях. - Ред.), плотность проживания, особенности застройки (индивидуальные жилые дома или многоквартирные подъезды), особенности менталитета населения (насколько активно люди общаются, как относятся к маскам). Все эти факторы в одних случаях способствуют распространению возбудителя ковида, а в других, наоборот, препятствуют.

- Кстати, о менталитете. Недавно наша соотечественница, живущая сейчас в одном из городов Великобритании, описала в соцсетях свою поездку в общественном транспорте после отмены обязательного ношения масок. 99% пассажиров все равно сидели в защитных повязках и респираторах - по своей личной инициативе.

ПУГАЕТ ЛИ «СТЕЛС»

- Татьяна Александровна, насколько тревожным выглядит появление нового мутанта - подтипа «омикрона» ВА.2?

- Эта ситуация [появление «стелс-омикрона] ожидаема. Сам по себе «омикрон» вызвал всплеск заражений. Как я уже говорила, чем больше людей болеет, тем выше вероятность появления новых подтипов и вариантов вируса со своими особенностями. По тем данным, которые поступают сейчас, для ВА.2 характерны непрерывный кашель, более частная потеря обоняния, нарушение вкуса. Такие симптомы предположительно могут означать, что этот подтип «омикрона» имеет больше черт, свойственных Дельта-варианту. Однако для точного ответа необходимы дополнительные исследования.

В целом же появление ВА.2 говорит о том, что нам все-таки пока рано ждать окончания пандемии, а нужно относиться с настороженностью и продолжать изучать коронавирус.

- Довольно много людей уже успели переболеть классическим вариантом «омикрона» и теперь хотят узнать: можно ли повторно заразиться подтипом «стелс»? Или полученный иммунитет защитит?

- Это тоже предстоит изучать, возможны разные ситуации. Все зависит и от того, насколько принципиально отличается новый вариант вируса от предыдущего, и, безусловно, очень большую роль играют особенности иммунного ответа человека. Так, у людей с ослабленной иммунной системой достаточный ответ может не сформироваться, и вероятность повторно заболеть будет гораздо выше.

В группу риска попадают, в частности, пациенты, которые получали или проходят сейчас длительные курсы иммуносупрессивной терапии (то есть подавляющей иммунитет. - Ред.). К ним относятся и лица, переносившие коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, и пациенты с ревматологическими заболеваниями, и с онкологической патологией.

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