Четыре миллиона рублей пропали из кассы МХАТ при Владимире Кехмане

В кассе МХАТ обнаружили недостачу в несколько миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередная «сенсация» прилетела из МХАТ им. Горького. В кассе театра обнаружили недостачу в несколько миллионов рублей. Пропажу денег выявили в ходе проверки московского казначейства, инициированной новым гендиром Владимиром Кехманом в декабре прошлого года. Из кассы было похищено более 4,2 млн руб. В хищении заподозрили главного бухгалтера МХАТа Галину Гетьман.

Кехман написал заявление в полицию, следствие возбудило уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере. Галина Гетьман призналась в содеянном, написала заявление, в котором рассказала, что «самовольно взяла из кассы и присвоила себе на личные нужды 4 млн 222 тыс. 126 руб.». Следствие не стало ходатайствовать об её аресте, взяло подписку о невыезде. Такая вот история.

Но забавно другое: недостача в кассе, которую выявили в ходе внеплановой инвентаризации, организованной Кехманом, случилась в пору его руководства театром…

И теперь новый гендир напоминает унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла.

Вообще проверки в МХАТ им.Горького – это притча во языцех. Сколько их было за последние годы, и не сосчитать.

В октябре 2020 года начало внеплановую проверку контрольно-ревизионное управление (КРУ) Министерства культуры РФ. Инициировали ее поклонники Татьяны Дорониной, группа в социальных сетях «Наследие МХАТ». Когда Эдуарда Боякова назначили худруком вместо Дорониной, жаркие фанаты народной артистки СССР восприняли это в штыки. И начали свой «крестовый поход» против Боякова. В группу «наследников МХАТ» входили не только зрители, но и некоторые артисты МХАТа. Им не понравилось, что Бояков стал наводить порядок (KP.RU писала, как он боролся с пьянством), ставить новые спектакли, а старые снимать. А главное – начал переводить артистов на эффективный (срочный) контракт, вместо бессрочного договора. И полетели жалобы в Минкульт. «Оппозиция» засыпала министерство письмами: прилетало по 3-4 сообщения в неделю с требованием начать проверку. Проверка КРУ шла почти полтора месяца. Нашли нарушения, был разработан план по их устранению. После этого Минкульт направил акт в Генеральную прокуратуру РФ для рассмотрения фактов нарушения на предмет возбуждения уголовного дела. Начались новые проверки…

С февраля 2021 было три внеплановые проверки прокуратуры, а всего за 9 месяцев прошлого года проверок было восемь(!). Театр жил как в аду.

ОБЭП по ЦАО Москвы, МВД РФ, ФАС, трудовая и налоговая инспекции, УВД по ЦАО Москве – надзорные и правоохранительные органы побывали в МХАТе вовсе не как зрители. Но нарушений не обнаружили. Ничего криминального не нашли. В возбуждении уголовного «за отсутствием состава преступления в действиях руководства театра» было отказано.

А дальше было вот что...

27 октября прошлого года на должность генерального директора приходит господин Кехман. А уже на следующий день, 28 октября, он… инициирует проверку московского казначейства.

- Он пришел с четкой установкой найти хоть какое-то нарушение в пору руководства театром Бояковым, - рассказала нам сотрудница МХАТ из администрации.

- И нашли?

- Не нашли. Хищение средств из кассы театра, которое совершила главный бухгалтер, произошло после ухода Боякова.

Парадоксальная ситуация: директор театра Кехман лично привлекает государство для выявления нарушений в подведомственной ему организации. Государство их не находит. Но директора это не устраивает…

Сейчас идет следствие в отношении бывшего главного бухгалтера о хищении более 4 миллионов рублей из кассы театра. Об этом СМИ рассказал Кехман. Но, сделав сенсационное заявление, почему-то умолчал, что эти деньги пропали в 20-ых числах ноябре 2021 года, когда театром руководил… он. Бояков уже не работал. Кассир передала наличными более 2,5 миллионов главному бухгалтеру на хранение. Сейф находился в служебном кабинете Галины Гетьман. И больше этих денег не видел никто. 10 декабря Галина Гетьман уволилась по собственному желанию (Кехман говорит, что её уволил он). После ее увольнения, выявили недостачу еще на два миллиона. То есть суммарно пропало более 4 миллионов рублей.

- Вы общались с экс-главбухом Галиной Гетьман после этого инцидента?

- Галина Анатольевна мне позвонила сама, сказала, что ей очень нужны были деньги. Поэтому она их взяла, но собиралась вернуть. Как она это объяснила: взяла беспроцентный кредит у МХАТа.

Она пришла в театр еще при Татьяне Дорониной, примерно 10 лет назад. Была у Дорониной на хорошем счету. Галина Анатольевна уже дважды бабушка, пенсионерка. Почему она пошла на это, трудно сказать… Не исключаю, что у неё могут быть серьезные проблемы со здоровьем, нужны деньги на лечение.