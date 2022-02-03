Путешественник Федор Конюхов открыл авторскую галерею

Известный путешественник Федор Конюхов открыл авторскую выставку "Путешествие длиною в жизнь". Фото: Мария ЛЕНЦ

Известный путешественник Федор Конюхов открыл авторскую выставку "Путешествие длиною в жизнь". Он представил свои работы близким и друзьям в Галерее искусств Зураба Церетели, которая расположена в центре Москвы.

Афиша выставки "Путешествие длиною в жизнь". Фото: konyukhov.ru

В картинах угадываются воспоминания путешественника о природе Эфиопии, восхождении на Эльбрус и Килиманджаро. Морская тема одна из главных в сюжетах: вот путешественник пересекает океан на веслах, а так он видит мыс Горн и остров Барбадос.

Фото: Александр БОЙКО

Известно, что за спиной Федора Конюхова более полусотни экспедиций и 25 мировых рекордов.

Фото: Александр БОЙКО

Семидесятилетний путешественник многогранная личность. Он хороший рассказчик, пишет книги, автор 3 тысяч картин и рисунков. Лучшие из них представлены на авторской выставке.

Фото: Александр БОЙКО

Для всех желающий выставка "Путешетвие длиною в жихнь" будет работать с 4 февраля по 6 марта 2022 года в здании Российской академии художеств (Пречистенка, 19). Вход с 12.00 до 19.00 по предьявлении QR-кода и документа удостоверяющего личность. Стоимость полного билета 300, льготного - 100 рублей.

Фото: Александр БОЙКО

СПРАВКА "КП"

Российский путешественник Федор Конюхов является священником Украинской православной церкви Московского патриархата. Первое свое путешествие совершил в 15 лет - пересек на весельной лодке Азовское море. Окончил Одесское мореходное училище и Ленинградское арктическое училище получив дипломы судоводителя и механика. В одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантический океан, однажды это он сделал на весельной лодке. Первым в России покорил все семь крупнейших вершин мира и отправился в кругосветку на воздушном шаре.

Фото: Александр БОЙКО

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