100 дней штормов: Конюхов рассказал о трудностях своего одиночного плавания через океан

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов на пресс-конференции в Буэнос-Айресе рассказал журналистам о трудностях и испытаниях, которые ему довелось пережить во время своего одиночного плавания на весельной лодке «Акрос» через океан.

«Из примерно 150 дней моего путешествия 100 дней были шторма и 50 дней – более-менее погода. Хорошей погоды там не бывает», - сказал он.

Федор Конюхов признался, что его кругосветное путешествие было «изнурительным испытанием», спать приходилось сидя, по 15 – 20 минут: «Я месяцами не ложился в свой спальник». Кроме того, у него подолгу не было горячей еды, потому что готовить ее на газовой горелке было невозможно.

Путешественник следит за прогнозом погоды в своей лодке. Фото: konyukhov.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Молодой я не прошел бы и половины маршрута": Кругосветное путешествие потребовало от Конюхова всех навыков выживания

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, совершающий в одиночку путешествие на весельной лодке в Южном полушарии, признался, что для выживания ему пришлось приложить все физические и духовные силы (подробности).

«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни

Друг и сподвижник путешественника Вадим Цыганов рассказал «Комсомольской правде», в какой ситуации находится его знаменитый товарищ (подробности).