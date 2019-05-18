2019-05-18T04:01:03+03:00
Общество

100 дней штормов: Конюхов рассказал о трудностях своего одиночного плавания через океан

Теперь знаменитый российский путешественник готовится к трем воздушным экспедициям
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Федор Конюхов на протяжении 154 дней бороздил просторы Южного океана. Фото: konyukhov.ruФедор Конюхов на протяжении 154 дней бороздил просторы Южного океана. Фото: konyukhov.ru
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Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов на пресс-конференции в Буэнос-Айресе рассказал журналистам о трудностях и испытаниях, которые ему довелось пережить во время своего одиночного плавания на весельной лодке «Акрос» через океан.

«Из примерно 150 дней моего путешествия 100 дней были шторма и 50 дней – более-менее погода. Хорошей погоды там не бывает», - сказал он.

Федор Конюхов признался, что его кругосветное путешествие было «изнурительным испытанием», спать приходилось сидя, по 15 – 20 минут: «Я месяцами не ложился в свой спальник». Кроме того, у него подолгу не было горячей еды, потому что готовить ее на газовой горелке было невозможно.

Путешественник следит за прогнозом погоды в своей лодке. Фото: konyukhov.ru

Путешественник следит за прогнозом погоды в своей лодке. Фото: konyukhov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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