Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк предъявила фигуру в купальнике

Анна Заворотнюк с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дочь Анастасии Заворотнюк не сидит на месте. Анна улетела в Дубай на отдых. Красавице нелегко переживать непростое для семьи испытание. Как известно, Заворотнюк более трех лет борется с раком мозга. Близкие всеми силами поддерживают любимого человека. Но и у них случаются срывы. Об этом Анна сама рассказывала. Она целый год проходила терапию и ходила на приемы к врачам из-за подорванного здоровья. Сейчас девушка дает себе возможность эмоционально отдыхать.

Анна Заворотнюк в Дубае заселилась в роскошный номер гостиницы с видом на небоскребы. "Отдых действительно лечит! Прилетела в Дубай, хотя думала в последнюю минуту все отменить. В итоге все-таки пришла в себя и поняла, что надо скорее к солнышку - отдыхать и лечиться", - поделилась дочь Анастасии Заворотнюк.

А чуть позже девушка опубликовала фотографию с подругой. Они позируют в купальниках в бассейне. "Как же классно иногда вырваться из зимы в лето!" - написала Анна.

Анна Заворотнюк показала фигуру в купальнике. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники пришли в восторг от вида прелестницы. Ведь она крайне редко предъявляет на суд публики фигуру без одежды. "Какая вы красавица", "Вид сзади - просто отпад", Аня вы невероятно красивая и очаровательная", "Прекрасная нимфа", - не скрывают восторгов фолловеры.

Напомним, последнее время дочь Анастасии Заворотнюк не живет с мамой в загородном доме. Девушка вместе со своим молодым человеком переехала в квартиру в центре Москвы. Что касается актрисы, то о ее болезни стало известно в августе 2019 года. Позже был обнародован диагноз "глиобластома". Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. Режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что артистка сильно поправилась, скрывает лицо за черными очками, а на голове носит платочек.