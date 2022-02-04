Гражданская жена мастера дубляжа Андрея Ярославцева, прозванного "Голосом Голливуда": "Его подкосил коронавирус"

Андрей Ярославцев с гражданской женой Инной. Фото: Личный архив героя публикации

Исполнилось 40 дней со дня смерти актера Андрея Ярославцева, которого называли «Голосом Голливуда». Во "Властелине колец" он озвучил гнома Гимли, в "Трансформерах" - Оптимуса Прайма.

Ярославцев известен многим россиянам своим закадровым голосом в озвучивании популярных иностранных кинофильмов на протяжении последних 40 лет: «Горец», «Крепкий орешек-2», «Анжелика - маркиза ангелов», «Девушка с татуировкой дракона», «Кошмар на улице Вязов», «Книга Илая», «Мальчишник в Вегас», «Такси-2» и еще более сотни работ. Его талант простирался на разные киножанры: комедии, фильмы ужасов, исторические, детские, романтические, боевики.

26 декабря 2021 года Андрей Ярославцев умер. На его похоронах многие артисты пришли на отпевание и простояли до конца службы. От театра прислали венок. Похоронен в деревне Захарово под Звенигородом, где находится его дом. Его гражданская жена , Инна Синявская, рассказала kp.ru о последних днях Ярославцева.

"Мы с Андреем встретились… в больнице, - сказала kp.ru Инна. - Андрей лежал в одной палате с моим отцом - они оба страдали от запущенной формы диабета. Я навещала папу каждый день, так мы и познакомились с Андреем. Он меня поразил своим интеллектом и поведением настоящего джентльмена

Через несколько дней после выписки Андрей мне позвонил и сказал, что соскучился по мне и моей кухне. Я пригласила его на воскресный семейный обед. Он приехал с букетом роз и бутылкой вина. Я познакомила его с сыном и дочерью. Он им понравился сразу.

Семейные обеды и ужины сделали Андрея родным для моей семьи. Сын Максим часто помогал ему в работе по озвучке - он спец по компьютерам. Кстати, по озвучке Андрей работал до последнего дня перед тем, как его увезли в больницу с ковидом.

Он так и не успел развестись со своей женой с Украины, с которой не жил. Женщина стала судиться с ним из-за их общего имущества. Он считал ее предателем - она судами забирала у него много энергии. Дочери тоже отдалились от него.

Он стал много пить, но, слава богу, встретил меня. Со мной спиртное в больших количествах оказалось под запретом. Его энергию я старалась направлять в позитивные труды. Наконец он выпустил свою книгу рассказов... Андрей мне часто говорил: «Ты моя Три Же - мой идеал - Женственная, Желанная и Жертвенная».

Слишком мало по времени счастья мне было с ним отпущено, но за эти два года я благодарна богу. Артист театра им. Евг. Вахтангова, заслуженный артист России Михаил Васьков сказал об ушедшем Ярославце по-мужски кратко: "В Щукинском училище мы учились на разных курсах, но были с Андреем знакомы. Дружба завязалась, когда он пришел в театр, где я уже работал. Виделись почти каждый день. Помогали друг другу, чем могли. Два раза Андрей уходил из театра, но мы не терялись - встречались при первой возможности и перезванивались регулярно. Андрей был настоящим другом и редким артистом. Наиболее успешные его работы, на мой взгляд - Есаул в спектакле "Степан Разин" и все его работы в спектакле "Принцесса Турандот".

"Андрей - друг нашей бесшабашной юности 70-х годов прошлого века, - с болью в душе вспоминает о нем режиссер Анатолий Демидов. – Легенда Щукинского театрального училища и театра им. Вахтангова. В то время его знали хорошо во всех театральных и киношных кругах. Педагоги «Щуки» любили его за быстрые реакции на их замечания по актерским работам, моментальное перевоплощение и углубление сыгранной роли. Ему еще со студенческих лет все пророчили блестящее будущее на театральных подмостках и в кино. Друзей у него было много и среди студентов, и среди обычных людей - он всем от души дарил свет своего сердца и никогда не болел "звездной болезнью", несмотря на свою раннюю популярность и востребованность.

Олег Янковский дружил с ним. Симонов, Ульянов, Этуш, Яковлев ценили его молодое дарование и верили в большое артистическое будущее. Но, конечно, совершенно особая популярность имелась у Андрея среди театральных и просто московских красавиц. Настоящий Дон-Жуан, не имевший отказов. Да и как им было ему отказывать: высокий, натуральный блондин-красавец, обаятельный и с несоветским чувством юмора: шутки иногда из западной, иногда из русской классики, анекдоты отборные в основном на сексуальные темы (хотя в СССР секса не было - общее мнение тогда советских моралистов).

Андрей был другим в общей среде студентов - веселый, свободный, без комплексов неполноценности. А уж как он пел под гитару девушкам песни своим бархатным баритоном! Как читал им-красавицам любовную лирику наших поэтов - эмоционально, смотря глаза в глаза, почти не мигая. То ручку неожиданно поцелует, то по щеке нежно погладит, то за плечи опытной рукой приобнимет и - цветы, цветы, цветы. Мы все у него учились мастерству обольщения женщин - подчеркиваю: обольщения именно красивых девушек - самых неприступных.

Среди нас, его друзей, ходила такая шутка: в любви мы все адъютанты его Превосходительства господина Ярославцева! Но самое главное: он всегда был искренен. Хотя бы и на одну ночь влюблялся в своих избранниц... Был и я свидетелем многих его любовных романов. Жарким августом 1977 г. наша компания тусовалась каждый день в квартире на проспекте Жукова, моей и моих родителей, которые на целый месяц уехали в отпуск. Днем мы ездили гулять и купаться в Серебряный бор (благо - находился рядом), а вечерами в двухкомнатной квартире шла очередная гулянка: легкая закуска из любительской колбасы или сосисок с хлебом и несколько бутылок портвейна (уважаемый напиток Щукинскими студентами). И, конечно, знакомые девушки, чаще всего театральные студентки с милыми улыбками и прекрасными фигурами. Гуляли до полуночи, а потом расходились по комнатам и на кухню (три - четыре пары). С Андреем всегда уединялась самая красивая девушка. Маленькая красотка из ГИТИСа Елена Цыплакова, шикарная студентка с курса О. Табакова Марыся Шиманская, молодая, русская красавица из «Щуки» Наташа Фартышева - особо очарованные Андреем актрисы…

Андрей Ярославцев был уникальным человеком. 3 февраля 2022 года друзья помянули актера - сорок дней со дня смерти. Кому-то он запомнится по ролям в театре и кино, кому-то - человеком добрым и весёлым. Но наверняка всем россиянам запомнятся его виртуозные голосовые, закадровые образы героев классических западных кинофильмов.